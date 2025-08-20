Ηλιάνα Μαυρομάτη και Στάθης Κόικας απολαμβάνουν τον έρωτά τους στην Ικαρία – Δείτε φωτογραφίες

«Άρωμα» Ικαρίας στο Instagram της Ηλιάνας Μαυρομάτη και του Στάθη Κόικα. Το ζευγάρι πάτησε «pause» στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και έσυρε με φίλους στο όμορφο νησί του Αιγαίου για τις καλοκαιρινές διακοπές του.

Οι 2 ηθοποιοί, το τελευταίο διάστημα, μοιράζονται τη ζωή τους τελείως αθόρυβα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, τόσο η Ηλιάνα Μαυρομάτη όσο και ο Στάθης Κόικας, έχουν ξεκινήσει να ανεβάζουν στα social media κοινές φωτογραφίες τους, δείχνοντας στους φαν τους πως περνούν την καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real Life το ζευγάρι έχει κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του μετακομίζοντας σε νέο σπίτι.

Στις φωτογραφίες που ανέβασαν, φαίνονται οι εξορμήσεις τους στην Ικαρία, οι βόλτες τους με σκάφος αλλά και οι βουτιές τους στην θάλασσα.

«Καλοκαίρι βόλιουμ δύο» έγραψε ο Στάθης Κόικας στη λεζάντα της ανάρτησης, δείχνοντας πως η Ικαρία ήταν ο δεύτερος καλοκαιρινός προορισμός του.