Lifestyle

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Οι απώλειες σε βάζουν σε βαθιά αναζήτηση της έννοιας του θανάτου

"Πάντα με απασχολούσε το ζήτημα του θανάτου, όπως νομίζω και όλους τους ανθρώπους" δηλώνει η Ηλιάνα Μαυρομάτη.
Ηλιάνα Μαυρομάτη
H Ηλιάνα Μαυρομάτη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη μίλησε για την αναζήτηση της έννοιας του θανάτου σε συνδυασμό με την βοήθεια της ψυχανάλυσης στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε.

«Πάντα με απασχολούσε το ζήτημα του θανάτου, όπως νομίζω και όλους τους ανθρώπους», είπε αρχικά η Ηλιάνα Μαυρομάτη στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» το μεσημέρι του Σαββάτου (21.02.2026). 

«Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, όλους μας απασχολεί και είναι ο πυρήνας όλων μας των φόβων. Έχω περάσει από πολλές φάσεις αναζήτησης φιλοσοφικής, συναισθηματικής και ψυχολογικής σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό αν και απαντήσεις δε δίνεις ποτέ», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

«Οι απώλειες, ειδικά των ανθρώπων που λατρεύεις, σίγουρα σε ξαναβάζουν σε μια βαθιά τέτοια αναζήτηση και διερώτηση. Στη δική μου περίπτωση, νομίζω πως με έχουν βοηθήσει. Δεν με έχουν τρομάξει παραπάνω», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Επίσης η Ηλιάνα Μαυρομάτη μίλησε και για την ψυχανάλυση που έχει κάνει: «Σίγουρα σ’ όλο αυτό έχει βοηθήσει η ψυχανάλυση. Η ψυχανάλυση βοηθάει σε όλες τις πτυχές της ζωής ενός ανθρώπου, της πραγματικής ζωής».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
183
173
139
100
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Σάκης Μπουλάς: Πέρασαν 12 χρόνια από τον θάνατό του – Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου
«Αν εκείνοι που φεύγουν συνεχίζουν να υπάρχουν κάπου αλλού και ξανασυναντιούνται, νιώθω ήρεμη ότι ο Κώστας έχει την καλύτερη παρέα εκεί πάνω», έγραψε η χήρα του Κώστα Χαρδαβέλλα
Σάκης Μπουλάς
Αποστολή στην Ύδρα: Το newsit.gr στα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ – Οι Έλληνες κομπάρσοι και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Πληροφορίες αναφέρουν πως σήμερα ή αύριο αναμένεται και η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για την Ύδρα
Εικόνες από την Ύδρα
Newsit logo
Newsit logo