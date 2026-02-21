Ηλιάνα Μαυρομάτη: Οι απώλειες σε βάζουν σε βαθιά αναζήτηση της έννοιας του θανάτου

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη μίλησε για την αναζήτηση της έννοιας του θανάτου σε συνδυασμό με την βοήθεια της ψυχανάλυσης στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε.

«Πάντα με απασχολούσε το ζήτημα του θανάτου, όπως νομίζω και όλους τους ανθρώπους», είπε αρχικά η Ηλιάνα Μαυρομάτη στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» το μεσημέρι του Σαββάτου (21.02.2026).

«Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, όλους μας απασχολεί και είναι ο πυρήνας όλων μας των φόβων. Έχω περάσει από πολλές φάσεις αναζήτησης φιλοσοφικής, συναισθηματικής και ψυχολογικής σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό αν και απαντήσεις δε δίνεις ποτέ», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

«Οι απώλειες, ειδικά των ανθρώπων που λατρεύεις, σίγουρα σε ξαναβάζουν σε μια βαθιά τέτοια αναζήτηση και διερώτηση. Στη δική μου περίπτωση, νομίζω πως με έχουν βοηθήσει. Δεν με έχουν τρομάξει παραπάνω», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Επίσης η Ηλιάνα Μαυρομάτη μίλησε και για την ψυχανάλυση που έχει κάνει: «Σίγουρα σ’ όλο αυτό έχει βοηθήσει η ψυχανάλυση. Η ψυχανάλυση βοηθάει σε όλες τις πτυχές της ζωής ενός ανθρώπου, της πραγματικής ζωής».