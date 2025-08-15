Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Full in love με τον Γιάννη Καραβασάνη στη Μύκονο – Η ρομαντική βόλτα στα σοκάκια

Σε λίγο καιρό η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πρόκειται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον Γιάννη Καραβασάνη, ενώ πρόσφατα το ζευγάρι ταξίδεψε τον έρωτά του στη Μύκονο.

Η γνωστή παρουσιάστρια του STAR και top model δεν κρύβει πλέον ότι είναι ευτυχισμένη, ενώ την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025 ανακοίνωσε μέσω του Instagram ότι παντρεύεται με τον Γιάννη Καραβασάνη. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον άντρα της ζωής να απολαμβάνει μία ρομαντική βόλτα στα σοκάκια του νησιού και η χαρά της ήταν εμφανής.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γνώρισε τον Γιάννη Καραβασάνη πριν από 15 χρόνια. Μάλιστα, το 2015 αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους και παντρεύτηκαν στο Λος Άντζελες.

Το ερωτευμένο ζευγάρι περπάτησε με casual ντύσιμο στα γραφικά σοκάκια στα Ματογιάννια και έδειχνε χαρούμενο και ευτυχισμένο.

«Σκόπευα να ανακοινώσω τον αρραβώνα μου; Πίστευα όχι. Αλλά να ‘μαστε! Πιάστηκα στα πράσα on camera καθ’ οδόν προς το στούντιο, και ήθελα να κρυφτώ, αλλά η χαρά δεν με άφησε. Οπότε πριν το δείτε να παίζει, σας το λέω εγώ πρώτη! Και ναι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το “πότε θα γίνει ο γάμος;” game. Ραφτείτε», είχε γράψει για τον αρραβώνα της στο Instagram την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025.