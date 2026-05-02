Στέλιος Κουδουνάρης: Ο άγνωστος τσακωμός με την Ελένη Φουρέιρα και η «πρόβλεψη» για την Ιωάννα Τούνη

Μια νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Στέλιος Κουδουνάρης και αποκάλυψε τον άγνωστο τσακωμό που είχε κάποτε με την Ελένη Φουρέιρα. Παράλληλα, ο γνωστός σχεδιαστής υψηλής ραπτικής ανέφερε ότι όσο ήταν στο «My Style Rocks» η Ιωάννα Τούνη του είχε περάσει από το μυαλό ότι θα γινόταν επιτυχημένη influencer.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης ήταν καλεσμένος το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ. Μιλώντας για την Ελένη Φουρέιρα, θυμήθηκε τη γνωριμία και τον τσακωμό τους το 2008, ενώ μίλησε και για το «My Style Rocks» και την Ιωάννα Τούνη, που δεν του άρεσε στιλιστικά.

«Γνωριστήκαμε το 2008. Τσακωθήκαμε και μετά αγαπηθήκαμε. Έχει καιρό να φορέσει ρούχα μου. Με την Ελένη έχουμε κάνει φοβερές συνεργασίες και για πάρα πολλά χρόνια», άρχισε να λέει ο Στέλιος Κουδουνάρης.

«Και για να σου πω την ιστορία αυτή, της είχα φτιάξει την πρώτη της σόλο εμφάνιση, που ήταν στα Mad Awards το 2008. Αυτό το ρούχο, λοιπόν, που ήταν δικό μου, ήταν και το πρώτο ρούχο που είχα ράψει σε διάσημο άνθρωπο, ας πούμε. Και στην αρχή δεν ήθελα κιόλας γιατί δεν την ήξερα, λέω “γιατί να αναλώσω τόση ενέργεια, τόσο ξέρεις, κόπο”, δε με διέφερε καθόλου δηλαδή. Όταν την γνώρισα, πραγματικά ήθελα πάρα πολύ να δουλέψουμε και… αυτό το ρούχο λοιπόν είχε και μια τεράστια ουρά. Τη θυμόμαστε; Δεν τη θυμάσαι γιατί δεν την είδες. Δεν την ξέχασε, δεν την έβαλε. Ήταν μια ουρά που ράβαμε μέτρα, ήταν 20 μέτρα αυτή η ουρά.

Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύς κόπος για να γίνει αυτό, κόβαμε κάνα μέτρο για να είναι λίγο πιο βολική, λίγο πιο βολική, λίγο πιο βολική, τα 20 μέτρα έγιναν ξέρω εγώ 10 μέτρα… Θα την έβγαζε πάνω στη σκάλα. Και τέλος πάντων επειδή υπήρχε μία αστάθεια με τη σκάλα, τελευταία στιγμή φοβήθηκε να τη βάλει. Και δεν την φόρεσε. Και εγώ ήμουν πάνω σε κερκίδα, για να δω το show και περιμένω να δω να την Ελένη να βγει με όλο τo outfit και βγαίνει μόνο με το κορμάκι. Της λέω “δεν θέλω να ξαναδουλέψουμε”. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι; Εκ του αποτελέσματος, έτσι έπρεπε να βγει η Ελένη. Όλα γίναν για κάποιο λόγο. Έπρεπε να βγει έτσι, ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση για την εποχή, η οποία είδες τη θυμάσαι και συ ακόμα, το μπλε κορμάκι», αποκάλυψε ακόμα ο σχεδιαστής.

Επίσης μίλησε και για τη συμμετοχή του στην κριτική επιτροπή του My Style Rocks, υπογραμμίζοντας: «Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχω αγαπήσει πάρα πολύ και με έχει αλλάξει σαν άνθρωπο. Με έχει κάνει να είμαι πιο διαλλακτικός. Φαντάσου, που νομίζεις ότι είμαι αυστηρός, πως ήμουν πριν από το “My Style Rocks”. Το “My Style Rocks” ήταν ένα προϊόν τηλεοπτικό, το οποίο κάθε χρονιά λέγαμε όλοι, ο σταθμός και εγώ και όλοι, “τι άλλο να πούμε πια για τα ρούχα; Τι άλλο να δώσουμε;”. Ήταν όμως ένα πρόγραμμα που πραγματικά ακολουθούσε την κοινωνία και τις κοινωνικές τάσεις».

Παράλληλα, σχολίασε και την Ιωάννα Τούνη, υπογραμμίζοντας: «Μου είχε περάσει από το μυαλό ότι η Ιωάννα Τούνη θα γίνει η νούμερο ένα influencer. Ήταν από τα κορίτσια που δεν μου άρεσαν καθόλου στυλιστικά, την πρώτη εβδομάδα ήθελα να αποχωρήσει. Κάπως έμεινε και άρχισε να ξεδιπλώνεται η προσωπικότητά της, η οποία ήταν ισοπεδωτική οπότε είπα εδώ έχουμε ένα άστρο».

«Δηλαδή σ’ ένα παιχνίδι που ξεκίνησε το 2017 λέγοντας “δεν μπορείς να βγεις έξω, δεν πας πουθενά” φτάσαμε το 2025 να έχουμε ένα τρανς κορίτσι η οποία είχε το σθένος να βγει μπροστά και να μιλήσει για την ιστορία της δίνοντας θάρρος σε άλλα παιδιά και να δημιουργήσει μια ορατότητα», ανέφερε ακόμα για τη Νικόλινα Νικολούζου.