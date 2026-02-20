Ηλίας Βαλάσης: «Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης είναι κούκλαρος και παίρνει “κασέρι” χοντρό από το μόντελινγκ»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Ηλίας Βαλάσης και αναφέρθηκε με λόγια θαυμασμού τόσο στον συνάδελφό του στη σειρά «Γιατί ρε πατέρα;», Μιχάλη Λεβεντογιάννη όσο και στο ταλέντο του Μάρκου Σεφερλή.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος το βράδυ της Παρασκευής (20.02.2026) στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και απάντησε με χιούμορ και ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις, αποθεώνοντας τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη.

Συνέντευξη στον Φάνη Λαμπρόπουλο και την “Αγκαλιά” του έδωσε ο Ηλίας Βαλάσης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία του φέτος με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη στο “Γιατί ρε πατέρα;”, ενώ αναφέρθηκε και στον Μάρκο Σεφερλή.

«Ο Μάρκος Σεφερλής είναι αδιανόητα συγκλονιστικός για μένα. Δεν τον αγγίζει κανείς. Δεν μπορεί εύκολα κάποιος να κάνει τόσους ρόλους και να μπαίνει μέσα στο σώμα τους. Τα δημιουργεί σχεδόν μόνος του, σκηνοθετεί, παίζει και κάνει μια αδιανόητη σάτιρα. Ναι, θα έπαιζα μαζί του», υπογράμμισε ο Ηλίας Βαλάσης.

«Έχω δει επιθεώρηση πολλές φορές από σπουδαίους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Είναι καταπληκτικός. Όχι απλώς δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, θεωρώ ότι είναι και πολύ καλύτερος», πρόσθεσε, τονίζοντας: «Τα πάντα σήμερα γίνονται επιδερμικά. Όχι όλοι, κάποιοι βλέπουν τη δουλειά πολύ πιο σοβαρά. Και αυτοί που μεσουρανούν, το παρατάνε, λένε “έγινα τώρα, θα βγαίνω συνέχεια με την ίδια φάτσα”».

Αμέσως μετά, ο Ηλίας Βαλάσης μίλησε για τον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» του ΑΝΤ1, τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη.

«Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης είναι κουκλάρος και ένα κεφάλι πάνω από μένα και κάτι πλατάρες τέτοιες. Αφού και στα γυρίσματα έβαζα λίγο μύτη (σ.σ για να φαίνομαι ψηλότερος). Έχει και μπράτσα, το παιδί είναι φτιαγμένο. Αυτό που φαίνεται είναι καταπληκτικό. Είναι πολύ γυμνασμένο παιδί, πολύ κούκλος και καλό παιδί, βέβαια δεν του αρέσουν οι κοινωνικές (σ.σ. συναναστροφές)», είπε για τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη.

«Παίρνει “κασέρι” χοντρό. Και όχι απ’ την τηλεόραση, απ’ το μόντελινγκ», πρόσθεσε με χιούμορ.

Στη συνέχεια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος ζήτησε από τον Ηλία Βαλάση να τηλεφωνήσει στον Μιχάλη Λεβεντογιάννη να τον βγάλει στον αέρα.

Αυτό – υποτίθεται – λοιπόν ότι έκανε ο ηθοποιός, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιήσει στην πραγματικότητα την κλήση, γεγονός που έγινε αντιληπτό από το παρουσιαστή.

«Σιγά μην έπαιρνα για την αγριοφατσάρα σου τον νούμερο ένα γκόμενο της Ελλάδας, ρε φίλε! Άντε παράτα μας», απάντησε γελώντας ο Ηλίας Βαλάσης στον Φάνη Λαμπρόπουλο.