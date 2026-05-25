Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για τον θάνατό της

Επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών εξέδωσε πριν λίγο (25/5/2026) το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», στο οποίο νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες το μοντέλο και γυμνάστρια πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Στην ανάρτηση το νοσοκομείο αναφέρει: «Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».

Μάλιστα όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα από την κόρη της, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου στο Ελληνικό και η ταφή της θα γίνει στον τόπο καταγωγής της, το Μεσολόγγι.

Την γνωστή γυμνάστρια και σύζυγο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλλα, ο οποίος είπε το αντίο του με μία άκρως συγκινητική ανάρτηση, αποχαιρέτησαν πολλά μέλη της οικογένειάς της καθώς και άτομα της ελληνικής showbiz που την γνώριζαν προσωπικά.

Η πρώτη που την αποχαιρέτησε και έκανε γνωστή την είδηση για τον θάνατο της, ήταν η 18χρονη κόρη της Βικτώρια. «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά», έγραψε.

Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό, ενώ όπως είχε γίνει γνωστό η υγεία της είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, αφού από τις 10 Μαΐου δεν είχε πλέον επικοινωνία με το περιβάλλον, καθώς είχε πέσει σε κώμα.