Γωγώ Μαστροκώστα: Όταν μίλαγε για τη μάχη της με τον καρκίνο σε εκδήλωση για τις «Γυναίκες της Χρονιάς» και «μοίραζε» ελπίδα

«Ο στόχος είναι να με δουν κάποιες γυναίκες και να τρέξουν», είχε πει στη συγκινητική της ομιλία
Έπειτα από μια μακροχρόνια μάχη με την υγεία της, η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών σήμερα τα ξημερώματα (25/5/2026), η προσφορά της όμως και το θάρρος που χρειαζόταν για να μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη μάχη της με τον καρκίνο, θα μείνει για πάντα στην μνήμη μας.

Η γνωστή γυμναστήρια και μοντέλο, Γωγώ Μαστροκώστα, νοσηλευόταν για σχεδόν δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», αλλά δεν τα κατάφερε, με την κόρη της Βικτώρια, να κάνει γνωστό τον θάνατο της μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο instagram.

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε μιλήσει το 2009 για τη μάχη της με τον καρκίνο σε εκδήλωση για τις «Γυναίκες της Χρονιάς», με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, να βρίσκεται στο κοινό, σε μία ομιλία της που εμπνέει.

«Με ρωτάνε για τα μαλλιά μου, γιατί τα έχω κόψει. Δεν τα έκοψα λοιπόν τα μαλλιά. Μια φίλη που γνώρισα μέσα από αυτή μου την περιπέτεια, η οποία έχει περάσει κάτι ανάλογο, με συμβούλευε να βγω και να το πω για να συσσωρεύσω πάρα πολλή θετική ενέργεια από τον κόσμο. Δεν ένιωθα έτοιμη να το κάνω, δεν ξέρω αν είμαι και τώρα έτοιμη να το κάνω. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός, ένιωθα ότι δεν είχα κανένα δικαίωμα να το κρατήσω αυτό για τον εαυτό μου.

Πραγματικά, πάντα ήμουν άνθρωπος που πατούσα στη γη και δεν μπορούσα να καταλάβω όλη αυτή τη δημοσιότητα, μου φαινόταν λίγο αστεία, πολλή δημοσιότητα χωρίς λόγο. Ουσιαστικά ήταν εντελώς δυσανάλογη με τα επαγγελματικά μου. Μέσα από αυτή την περιπέτεια, έχω καταλάβει τελικά γιατί.

Είναι ακριβώς για αυτή τη στιγμή, που θα παρουσιάσω τη δική μου ιστορία, με την ελπίδα ότι κάποιες γυναίκες, που δεν είναι καθόλου υποψιασμένες, όπως δεν ήμουν κι εγώ, θα ψαχτούν. Με την ελπίδα ότι δεν θα μείνουν σε μία γνώμη. Καλό είναι η διάγνωση να γίνεται από δύο γιατρούς και όταν διαβάσετε την ιστορία θα καταλάβετε τι εννοώ. Θέλω όμως να πω κάτι και για τις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στην ίδια μοίρα μαζί μου και δυστυχώς είμαστε πάρα πολλές».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν έγραψα αυτή την ιστορία, για το “Life & Style”, στο τέλος αναρωτήθηκα: ωραίοι όλοι αυτοί οι βαρύγδουποι τίτλοι, είμαι νικήτρια;

Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω ούτε θα μπορέσω να απαντήσω στο μέλλον ούτε εγώ ούτε πολλές γυναίκες που βρισκόμαστε στην ίδια θέση, κατέληξα όμως στο εξής: ότι θα πρέπει να μάθω να ζω με αυτό και ότι η νίκη έχει σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τη νόσο και δεν μετριέται με τις μέρες και τα χρόνια επιβίωσης. Ο άντρας μου, ο φύλακας-άγγελός μου μού είπε ότι αν έστω και μία γυναίκα βοηθηθεί από όλο αυτό, θα έχω πετύχει τον στόχο μου. Ο στόχος είναι να με δουν κάποιες γυναίκες και να τρέξουν».

Το 2008 η Γωγώ Μαστροκώστα είχε αφηγηθεί την πρώτη της μεγάλη περιπέτεια με τον καρκίνο, σε ένα κείμενο που είχε συγκλονίσει για το περιοδικό «Life & Style».

