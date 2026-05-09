Στέφανος Κωνσταντινίδης για Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο που της έκανα ήταν υπέρβαση για μένα

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Παρασκευής (08-05-2026) στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μίλησε στον Φάνη Λαμπρόπουλο για την Κατερίνα Καινούργιου, την παρουσίαση της εκπομπής «Super Katerina» στον Alpha και για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, με τον οποίο στο παρελθόν είχε συγκρουστεί.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Στέφανος Κωνσταντινίδης ρωτήθηκε για την Κατερίνα Καινούργιου και τον σύζυγό της: «Με τον Παναγιώτη μιλάμε με μηνύματα, είναι τρελομπαμπάς. Είναι ένας πολύ ωραίος cool τύπος, είναι σίγουρα η ισορροπία της Κατερίνας και η ηρεμία του σπιτιού, βρήκε τον καλύτερο. Άργησε αλλά τον βρήκε. Στον γάμο δεν είμαι καλεσμένος, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν θα είμαστε καλεσμένοι, ήταν ξεκάθαρη».

Σχετικά με το δώρο που πήρε στην παρουσιάστρια για την γέννηση της κόρης της, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε: «Είμαι Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης είναι Παναθηναϊκός. Έκανα την καρδιά μου πέτρα, πήγα στην boutique του Παναθηναϊκού και πήρα ένα φορμάκι με ένα τριφύλλι τεράστιο του Παναθηναϊκού. Για εμένα το δώρο ήταν η υπέρβαση που έκανα».

Όταν ρωτήθηκε για την επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου στην εκπομπή, ο ίδιος τόνισε: «Εγώ δεν είμαι διαμεσολαβητής κανενός, τιμονιέρης είμαι. Θα γυρίσει και θα κάνει ό,τι θέλει. Αν κάνω άλλη μία σεζόν στην Super Κατερίνα θα βγάλω ξανθά μαλλιά. Εγώ ανυπομονώ να επιστρέψει, να κολλήσω δύο ημέρες άδεια να πάω βρω την ηρεμία μου. Πρέπει να γυρίσει η καπετάνισσα. Δεν μπορώ να πατήσω επί πτωμάτων, είναι η Κατερίνα Καινούργιου, στο παρελθόν αν με ρώταγες μπορεί να το έκανα».

Όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής, Φάνης Λαμπρόπουλος, με το γνωστό χιούμορ του υπονόησε ότι όλα ήταν ένα σχέδιο του Στέφανου Κωνσταντινίδη για να λάβει τα ηνία της εκπομπής, ο ίδιος απάντησε με επίσης χιουμοριστικό τρόπο: «Ήταν ένα μυστικό ραντεβού που έκανα με τον Παναγιώτη τον Κουτσουμπή, τον άντρα της, του λέω ότι είναι να κάνεις πρέπει να είναι σε ένα χρονικό περιθώριο που να είμαστε live. Φρόντισε ο Παναγιώτης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ».

Για τον Ανδρέα Μικρούτσικο ανέφερε σε άλλο σημείο: «Ο Ανδρέας είναι αυτή η πολύ δυνατή προσωπικότητα, είναι σαν πατέρας μας. Τον εκτιμώ πολύ. Απλά επειδή, λόγω των ετών που είναι στην τηλεόραση και των σπουδαίων πραγμάτων που ‘χει κάνει, είναι όπως ξυπνήσει, εγώ στη δουλειά μου θέλω να ‘μαι λίγο σεταρισμένος. Δεν θέλω δωροεκπλήξεις».

«Άμα θες να βάλεις τον Ανδρέα στη λέξη “δωροέκπληξη”, βάλε τον Ανδρέα αλλά υπάρχουν κι άλλοι» ανέφερε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο εναλλακτικό talk show του Φάνη Λαμπρόπουλου.