Ηλίας Βρεττός: Η συγκινητική δημοσίευσή του για τα 8 χρόνια από το τροχαίο που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή

Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, ο Ηλίας Βρεττός κάνει μια αντίστοιχη ανάρτηση που αφορά εκείνη τη μέρα
Ηλίας Βρεττός
Ηλίας Βρεττός / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2026 από τη δυσκολότερη μέρα της ζωής του Ηλία Βρεττού, ο οποίος είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό του, το οποίο λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός ο Ηλίας Βρεττός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Ο τραγουδιστής υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στη λεκάνη, στο χέρι και στο πόδι από το τροχαίο ενώ χρειάστηκε μια μακρά περίοδος αποκατάστασης για να μπορέσει να περπατήσει ξανά.

Ο ίδιος έχει μιλήσει πολλές φορές γι’ αυτή του την περιπέτεια και το πόσο άλλαξε η κοσμοθεωρία του από τότε.

Μάλιστα, κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, ο Ηλίας Βρεττός κάνει μια σχετική αναφορά μέσα από τα social του, αφού πρόκειται για μια ημέρα ορόσημο στη ζωή του.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ilias Vrettos (@vrettos_ilias)

«8 χρόνια πριν… και όλα μοιάζουν σαν χθες. Η Αγία Φιλοθέη πάντα να μας σκεπάζει αδέρφια. Δεν ξεχνώ αλλά προχωρώ… Υ.Γ Με συγκινεί αφάνταστα που μου στέλνετε τόσα μηνύματα για ευχές κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Αυτό για μένα θα πει πραγματική αγάπη» έγραψε στην ανάρτησή του ο Ηλίας Βρεττός.

