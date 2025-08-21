Ιμάν Κελίφ: Η εντυπωσιακή αλλαγή της μποξέρ που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στους Ολυμπιακούς Αγώνες για το φύλο της

Ένα χρόνο μετά την εμφάνισή της στα ρινγκ των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι όπου έγιναν πέρυσι, η μποξέρ Ιμάν Κελίφ, πλέον έχει τελείως διαφορετική εικόνα.

Το 2023, η Ιμάν Κελίφ είχε αποκλειστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας γιατί δεν είχε περάσει τα τεστ επιλεξιμότητας φύλου. Ένα χρόνο μετά, συμμετείχε κανονικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία της.

Το γεγονός πως άφησαν μία τρανς γυναίκα να συμμετάσχει σε αγώνες γυναικών, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με τους περισσότερους να καταγγέλλουν πως αν και έχει κάνει φυλομετάβαση, συνεχίζει και διαθέτει τη δύναμη που έχουν ούτως ή άλλως περισσότερη οι άνδρες αθλητές.

Η νέα εικόνα της Ιμάν Κελίφ καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες, σε φωτογραφία που ανέβασε στα social media η παρουσιάστρια Νασίμα Ντζαφάρ Μπέι.

Σε αυτή τη νέα φωτογραφία, η μποξέρ φαίνεται πιο θηλυκή από όταν έπαιξε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Με έντονο μακιγιάζ, μακριά μαλλιά και πιο «λεπτά» και θηλυκά χαρακτηριστικά, πόζαρε δίπλα στην παρουσιάστρια χαμογελώντας.

Πριν από μία εβδομάδα, η Ιμάν Κελίφ είχε ανεβάσει ανάρτηση στα social media αναπολώντας τη στιγμή που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και λέγοντας πως περνά δύσκολη φάση.

«Ήταν μια αξέχαστη στιγμή, μια στιγμή που τα δάκρυά μου αναμίχθηκαν με το δέος της υπερηφάνειας, μια στιγμή που η σημαία της χώρας μου υψώθηκε ψηλά και εγώ κράτησα το κεφάλι μου ψηλά με τη δύναμη ενός μποξέρ και την καρδιά ενός ανθρώπου.

Σήμερα, στην επέτειο αυτού του θριάμβου, περνάω μια δύσκολη φάση γεμάτη προκλήσεις, σιωπή και αναμονή… Αλλά παρά τα πάντα, το πνεύμα που πάλεψε για το χρυσό χτυπά ακόμα μέσα μου. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι κάθε πτώση είναι προοίμιο για μια ισχυρότερη άνοδο και ότι κάθε καθυστέρηση φέρει μέσα της μια δοκιμασία πίστης και θέλησης.

Η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στη νίκη, αλλά στην επιμονή ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες. Είμαι η Ιμάν Κελίφ, χθεσινή πρωταθλήτρια, ανθεκτική σήμερα και αποφασισμένη να επιστρέψω αύριο. Ευχαριστώ όλους όσους εξακολουθούν να πιστεύουν σε μένα… Και ευχαριστώ τον εαυτό μου που δεν τα παράτησε ποτέ» έγραψε η μποξέρ στη λεζάντα της ανάρτησης.