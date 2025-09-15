Influencer με 5 εκατ. followers δέχεται σχόλια μίσους για τις αναρτήσεις της για τον Τσάρλι Κερκ: «Με αηδιάζει όλο αυτό το κακό»

Στο στόχαστρο βρέθηκε μία δημοφιλής fitness influencer, με πάνω από 5 εκατ. followers, μετά από αναρτήσεις που έκανε για τον Τσάρλι Κερκ και τη δολοφονία του την περασμένη εβδομάδα στη Γιούτα.

Η 26χρονη influencer Daisy Keech Yerger – συγκλονισμένη με τη δολοφονία του – έκανε reposts ορισμένες αναρτήσεις του Κερκ, συμπεριλαμβανομένου ενός βίντεο με τη μικρή κόρη του να τρέχει στην αγκαλιά του, εκφράζοντας τη θλίψη της στο Instagram.

«Δεν έχω λόγια. Είναι τόσο άδικο που ένας τόσο καταπληκτικός άνθρωπος έφυγε έτσι. Μου ραγίζει την καρδιά. Σ’ ευχαριστώ, Τσάρλι, για όλα όσα έκανες για τη νεολαία της χώρας μας. Πολλή αγάπη και συμπάθεια στην οικογένειά του. Παρακαλώ προσευχηθείτε για αυτούς», έγραψε σε μια ανάρτησή της.

Ωστόσο, το κοινό είχε διαφορετική άποψη. Πολλοί θαυμαστές έγραψαν αρνητικά σχόλια στην ανάρτηση της Yerger. «Με έχασες με αυτές τις μαλ…, είσαι πολύ μακριά από την πραγματικότητα», σχολίασε ένας.

Αρκετοί επέκριναν την influencer για την «επιλεκτική συμπάθειά» της, αφού για χρόνια δεν είχε εκφραστεί για άλλα σημαντικά ζητήματα και τραγωδίες, όπως η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Κορίτσι μου, σε παρακαλώ, σταμάτα τις ανοησίες για τον Ιησού. Ποτέ δεν έκανες καμία ανάρτηση για τον Θεό. Τώρα θέλεις να μιλήσεις για αυτόν. Αντίο, κορίτσι μου», έγραψε κάποιος άλλος.

Μετά τις αντιδράσεις, η Yerger έκανε μια απάντηση με την οποία επέμενε στα αρχικά της σχόλια και χαρακτήρισε τους επικριτές της «άρρωστους».

«Ποτέ δεν μιλάω για πολιτική λόγω της διαίρεσης που δημιουργεί, αλλά όλο αυτό το κακό με αρρωσταίνει. Αν χαίρεστε για το θάνατο ενός πατέρα και συζύγου, προσεύχομαι για την ψυχή σας. Μην αφήσετε αυτούς τους δαίμονες να σας κάνουν να ξεχάσετε τι έχει πραγματικά σημασία εδώ. Σας ενθαρρύνω να βρείτε τον Κύριο, Αυτός θα σας σώσει. Σας αγαπά όλους», έγραψε.

«Αν διαφωνείτε ή σας σοκάρουν οι πεποιθήσεις μου, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να υπάρχει μίσος, απλά σταματήστε να με ακολουθείτε. Σας ενθαρρύνω όλους να συμβάλλετε στο καλό του κόσμου», συνέχισε.

Πληροφορίες από New York Post