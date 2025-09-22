Ιωάννα Μαλέσκου για φήμες χωρισμού: «Το τι συζητάω εγώ στο σπίτι μου αφορά εμένα και την οικογένεια μου»

Για τις φήμες χωρισμού από τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Δανιά, μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου και έδειξε για ακόμα μία φορά τη δυσαρέσκειά της που ο κόσμος ασχολείται με την προσωπική της ζωή.

Η γνωστή παρουσιάστρια δε δίστασε να ξεκαθαρίσει μιλώντας τη Δευτέρα (22.09.2025) στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αναφερθεί στα όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι της. Μάλιστα, η Ιωάννα Μαλέσκου υπογράμμισε ότι δεν το έχει κάνει ποτέ ως τώρα γιατί δεν είναι του χαρακτήρα της.

«Το τι συζητάω εγώ στο σπίτι μου αφορά εμένα και την οικογένεια μου. Αλλά το εκβιαστικό, όλο αυτό που ανέφερα, είναι η πίεση που ασκείται, όχι μόνο σε μένα, γενικά. Δεν έχω κάτι να απαντήσω, αν ποτέ όμως τεθεί κάτι σαν θέμα που θα νιώσω την ανάγκη σε όλα τα επίπεδα να το μοιραστώ και να το επικοινωνήσω, θα το κάνω.

Τι συζητάμε ρε παιδιά; Θα συζητάω εγώ πώς είμαι εγώ μες στο σπίτι μου; Έχω απασχολεί εγώ ποτέ με την προσωπική μου ζωή; Έχω δώσει ποτέ δικαίωμα; Ακόμα και για σχέσεις μου… έχω μιλήσει; Όχι. Ακόμα και τώρα με την οικογένεια μου. Δεν μιλάω γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, αλλά και να είχα, είναι ωραίο και ευγενικό να βάζεις τον άλλον και να τον σταυρώνεις; Είναι ντροπή», είπε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στον τηλεοπτικό της παρτενέρ στο OPEN αναφέροντας ότι δεν έχει περάσει ποτέ κρίση η επαγγελματική της σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

«Δεν υπήρξε ποτέ τηλεοπτική κρίση στη σχέση μας με τον Λάμπρο, είμαστε μια χαρά. Ήρθαμε κοντά με αφορμή το “Καλοκαιρινό ραντεβού”, το οποίο συνεχίζεται σε φθινοπωρινό», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου.