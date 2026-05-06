Lifestyle

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Tony» με τον Ντόμινικ Σέσα να ενσαρκώνει τον διάσημο σεφ Άντονι Μπουρντέν

Ο Ντόμινικ Σέσα υποδύεται τον 19χρονο Μπουρντέν, την εποχή που πιάνει την πρώτη του δουλειά σε μια κουζίνα στο Κέιπ Κοντ
Καρέ από το τρέιλερ της ταινίας
Καρέ από το τρέιλερ της ταινίας

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας «Tony», από την Α24, προσφέροντας μια χωρίς επεξεργασία και γεμάτη ένταση εικόνα στα νεανικά χρόνια του βραβευμένου σεφ, συγγραφέα και τηλεοπτικού ειδώλου ‘Αντονι Μπουρντέν (Anthony Bourdain).

Ο Ντόμινικ Σέσα (Dominic Sessa), υποδύεται τον 19χρονο Μπουρντέν, την εποχή που πιάνει την πρώτη του δουλειά σε μια κουζίνα στο Κέιπ Κοντ, στα μέσα της δεκαετίας του ’70. «Στη πραγματικότητα δεν είμαι μάγειρας. Συγγραφέας είμαι. Αλλά είπα ότι ξέρω να μαγειρεύω», ακούγεται να λέει στο τρέιλερ, πασχίζοντας να βρει τη θέση του μέσα στο κόσμο της γαστρονομίας.

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Αντόνιο Μπαντέρας (Antonio Banderas), Εμίλια Τζόουνς (Emilia Jones), Νταγκμάρα Ντομίντσικ (Dagmara Dominczyk), Μόνικα Ρέϊμουντ (Monica Raymund), Λίο Γούντολ (Leo Woodall) και Σταύρος Χαλκιάς. 

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ματ Τζόνσον (Matt Johnson), σε σενάριο των Τοντ Μπάρτελς (Todd Bartels) και Λου Χάου (Lou Howe). Ο Καναδός δημιουργός που κέρδισε τις εντυπώσεις με το «BlackBerry» επέλεξε τον Σέσα λόγω των κοινών τους σημείων με τον Μπουρντέν. «Είναι [και οι δύο] από το Τζέρσεϊ και οι δύο φοίτησαν σε ιδιωτικά σχολεία χωρίς να προσαρμοστούν ποτέ, δύο πνεύματα ανήσυχα και σε διαρκή αναζήτηση» είπε στο Entertainment Weekly.

Οι διαχειριστές της κληρονομιάς του Μπουρντέν στήριξαν την ταινία, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται για μια τυπική βιογραφία που προσπαθεί να συνοψίσει μια ολόκληρη ζωή.

«Η ταινία εστιάζει σε ένα μεταμορφωτικό καλοκαίρι του 1975 στο Πρόβινσταουν της Μασαχουσέτης. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική προσέγγιση σε μια περίοδο της ζωής του που παραμένει σε κάποιο βαθμό άγνωστη. Ελπίζουμε να λειτουργήσει ως υπενθύμιση ότι κάθε ταξίδι έχει μια αφετηρία και να αναδείξει τον άνθρωπο που μας έμαθε να γινόμαστε καλύτεροι εξερευνητές στα δικά μας μονοπάτια», συμπλήρωσαν.

Ο διάσημος σεφ έδωσε τέλος στη ζωή του σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Γαλλία το 2018, σε ηλικία 61 ετών, σύμφωνα με τον Guardian. Το «Tony» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Αύγουστο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
118
108
107
99
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Λάκης Λαζόπουλος για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Είπα ότι θα πάρω απόσταση από το θέατρο, όχι από τα υπόλοιπα
«Χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε αυτή η παράσταση, αυτή η ιστορία και θέλω πάρα πολύ να γίνει και στην Κωνσταντινούπολη» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος μετά την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης που παρακολούθησε
Λάκης Λαζόπουλος
Newsit logo
Newsit logo