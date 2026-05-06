Αντζελίνα Τζολί: «Σημαντική νίκη» της στη δικαστική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ για το οινοποιείο τους Château Miraval

Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στη μακροχρόνια και σκληρή δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Αντζελίνα Τζολί και τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, σχετικά με το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval.

Σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου τους Λος Άντζελες, την οποία έφερε στο φως η Daily Mail, η 50χρονη ηθοποιός δεν υποχρεούται να παραδώσει στον Μπραντ Πιτ και στη νομική του ομάδα 22 εμπιστευτικά emails που σχετίζονται με τη δικαστική υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση ανέτρεψε προηγούμενη εντολή του Δεκεμβρίου 2025, με το δικαστήριο να κρίνει ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα περιέχουν νομικές στρατηγικές και, ως εκ τούτου, προστατεύονται.

Ο δικηγόρος της Τζολί, Πολ Μέρφι, χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντική νίκη», υποστηρίζοντας ότι ο Πιτ επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε προνομιακό υλικό που δεν έπρεπε να δοθεί.

«Η απόφαση δείχνει ότι ο κύριος Πιτ ξεπέρασε κάθε όριο όταν ζήτησε πρόσβαση σε, προφανώς, προστατευμένα έγγραφα. Αρχικά, απαίτησε 126 εμπιστευτικά έγγραφα, στη συνέχεια περιόρισε το αίτημά του στα 22 και τελικά δεν θα πάρει τίποτα, απολύτως τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι από τον κοντινό κύκλο του Μπραντ Πιτ υποστήριξαν ότι πρόκειται για μια προσωρινή εξέλιξη, που απλώς καθυστερεί την αποκάλυψη κρίσιμων στοιχείων.

Παρόλα αυτά, και ο Μπραντ Πιτ πέτυχε μία μικρή δικαστική νίκη, καθώς το δικαστήριο απέρριψε αίτημα της Τζολί να επιβληθούν κυρώσεις ύψους 34.000 δολαρίων στους δικηγόρους του, επειδή επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα emails.

Η διαμάχη για το Château Miraval, όπως ονομάζεται το οινοποιείο αξίας περίπου 184 εκατομμυρίων δολαρίων, συνεχίζεται εδώ και δέκα χρόνια, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν τόσο για την πώληση μεριδίου του ακινήτου όσο και για τη διαχείρισή του μετά τον χωρισμό τους.

Παράλληλα, υπάρχει νέα διαφωνία σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει η δίκη, με την Τζολί να προτείνει το φθινόπωρο του 2027 και τον Πιτ να επιθυμεί νωρίτερη εκδίκαση.

Το πρώην ζευγάρι, που γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith», χώρισε το 2016 και ολοκλήρωσε το διαζύγιό του το 2024.