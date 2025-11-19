Ιωάννα Τούνη: Αποκάλυψε την αυτοάνοση πάθηση από την οποία πάσχει τα τελευταία χρόνια

Δύσκολη είναι αυτή η περίοδος για την Ιωάννα Τούνη και η έντονη και στενάχωρη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται λόγω της δίκης του revenge porn έχει αντίκτυπο και στην υγεία της.

Όπως αποκάλυψε η γνωστή influencer τα τελευταία χρόνια βγάζει διάφορους τριχοφάγους στο κεφάλι της, που δημιουργούν κενά. Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε και ένα βίντεο με ένα σημείο του, από το οποίο έχουν εξαφανιστεί τα μαλλιά της.

«Τα τελευταία χρόνια και μετά από πολύ “έντονα”, δυσάρεστα γεγονότα… Όταν στρεσάρομαι πολύ ή στεναχωριέμαι υπερβολικά βγάζω διάφορους τριχοφάγους στο κεφάλι μου… Αλλά μαλλιά είναι! Υγεία! Όταν ηρεμήσω λίγο ψυχολογικά βγαίνουν πάλι νέες τρίχες… Καλύτερα να “ξεσπάει” όλο αυτό σε τριχοφάγους παρά σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.

Σημειώνεται ότι τριχοφάγος ονομάζεται η γυροειδή αλωπεκία, μια αυτοάνοση πάθηση που προκαλεί απώλεια τριχών σε κυκλικές ή ωοειδείς περιοχές, συνήθως στο τριχωτό της κεφαλής, αλλά και στα γένια, τα φρύδια ή άλλα μέρη του σώματος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η δίκη για την υπόθεση revenge porn που κατήγγειλε η Ιωάννα Τούνη, έχει αναβληθεί άλλες τρεις φορές. Στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθονται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο κι ένα άτομο το οποίο φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη. Η θέση των δύο κατηγορούμενων είναι πως ούτε «τράβηξαν» το βίντεο ούτε το διέδωσαν.

Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα Τούνη έχει μπει και σε mood Χριστουγέννων, καθώς στόλισε ήδη το σαλόνι του σπιτιού της.