Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση που «αγρίεψε» τους followers στο TikTok: «Μη φλεξάρεις τόσο πολύ το χρήμα, ο κόσμος πεινάει»

Μία νέα ανάρτηση στο TikTok έκανε η Ιωάννα Τούνη και κατάφερε να προκαλέσει την οργή κάποιων διαδικτυακών της φίλων.

Η γνωστή influencer δημοσίευσε τη Δευτέρα (23.03.2026) ένα βίντεο στο οποίο αναφέρεται στην επιτυχημένη ζωή της και τα όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, στα 32 της χρόνια στη ζωή της. Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη τόνισε ότι η μισή Ελλάδα την αγαπάει κι η άλλη μισή τη μισεί γιατί δεν έχει όσα εκείνη, προκαλώντας την οργή κάποιων.

«Πώς νιώθεις στα 32 όταν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου, έχεις έναν υπέροχο σύντροφο,

οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια, γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου,

έχεις δική σου επιτυχημένη εταιρία ρούχων, ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects, κάνεις επενδύσεις στο real estate λες και παίζεις monopoly,

δεν σε νοιάζει καν το bank account σου, η μισή Ελλάδα σε αγαπάει και η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτησή της.

«Υπάρχει άλλος λόγος που ενώ δεν ενοχλώ ποτέ κανέναν, είμαι το most loved αλλά παράλληλα hated άτομο στα social;», σημείωσε ακόμα στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Τούνη.

Ωστόσο, κάποιοι fans αλλά και κάποιοι haters έγραψαν σχόλια για να εκφράσουν την αντίρρησή τους στα όσα ανέφερε η ανάρτησή της.

Μεταξύ άλλων, λοιπόν, της έγραψαν: «Μη φλεξάρεις τόσο πολύ το χρήμα, ο κόσμος πεινάει», «Σε αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά αυτό είναι κραυγή απόγνωσης», «Δε σε μισούν, απλά δεν αγοράζουν το αφήγημα».