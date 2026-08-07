Lifestyle

Ιωάννα Τούνη: Η throwback φωτογραφία από την Ίμπιζα με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Η γνωστή influencer μοιράστηκε μία τρυφερή φωτογραφία από το ταξίδι της με τον σύντροφό της έναν χρόνο πριν
Ιωάννα Τούνη
NDP Photo
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Σε birthday mood έχει μπει η Ιωάννα Τούνη, η οποία σε λίγες ημέρες γίνεται 33 ετών και, όπως φαίνεται, σκοπεύει να γιορτάσει τα φετινά της γενέθλια με τον τρόπο που αγαπά, με ένα όμορφο ταξίδι και αγαπημένα της πρόσωπα στο πλευρό της.

Η γνωστή influencer μοιράστηκε μέσα από το Instagram μία φωτογραφία με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, από την Ίμπιζα, όπου είχαν ταξιδέψει πέρσι για τα γενέθλιά της.

Η throwback φωτογραφία από την Ίμπιζα

Οι προετοιμασίες για τα φετινά γενέθλια έφεραν στην Ιωάννα Τούνη όμορφες αναμνήσεις από το περσινό καλοκαίρι και το ταξίδι της στην Ίμπιζα.

Μάλιστα, μοιράστηκε για πρώτη φορά μία κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη από εκείνες τις διακοπές.

Την περίοδο εκείνη οι δυο τους κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν μοιράζονταν κοινές φωτογραφίες στα social media.

«Draft από #Ibiza που ήμασταν πέρυσι – τέτοιο καιρό – για τα γενέθλιά μου… Πού λες ότι θα πάμε φέτος για τα 33 μου;», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η Ιωάννα Τούνη δεν αποκάλυψε περισσότερα για το πού θα σβήσει φέτος τα κεράκια της, βάζοντας τους followers της στο παιχνίδι να μαντέψουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το νέο ταξίδι θα έχει παρέα, γενέθλια και πολλές στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπά.

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