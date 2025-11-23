Lifestyle

Ιωάννα Τούνη: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιό της – «Το ασφαλές του μέρος και το δικό μου»

Η φωτογραφία φαίνεται να είναι από την τελευταία της επίσκεψη στην Μύκονο με τον μικρό Πάρη
Η Ιωάννα Τούνη δείχνει κάθε μέρα την αγάπη που έχει για τον γιό της, Πάρη, και στην νέα της τρυφερή ανάρτηση τους δείχνει να ποζάρουν αγκαλίτσα.

Η γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη, δημοσίευσε μία φωτογραφία από την τελευταία επίσκεψή της στη Μύκονο με τον γιό της, εκεί όπου καλή της φίλη βάφτισε το μωρό της, με την ίδια να γίνεται νονά.

«Το ασφαλές του μέρος και το δικό μου. Πάντα και παντού», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Πριν λίγο καιρό μάλιστα έκανε και μια εξομολόγηση για τα ψυχοσωματικά και τις δύσκολες περιόδους που έχει περάσει, με τον γιό της όμως, να κάνει την ζωή της πιο «λαμπερή» ότι και αν γίνει.

 
 
 
 
 
«Τα τελευταία χρόνια, μετά από πολύ “έντονα”, δυσάρεστα γεγονότα…. Όταν στρεσάρομαι πολύ ή στεναχωριέμαι υπερβολικά βγάζω τριχοφάγο στο κεφάλι μου… Αλλά μαλλιά είναι! ΥΓΕΙΑ! Όταν ηρεμήσω λίγο ψυχολογικά βγαίνουν πάλι νέες φύτρες. Καλύτερα να “ξεσπάει” όλο αυτό σε τριχοφάγους, παρά σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη.

