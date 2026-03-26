H Σία Κοσιώνη μπήκε στην κουζίνα κι έψησε ψωμί για την οικογένειά της

Στο παρελθόν έχει αφήσει η Σία Κοσιώνη την πρόσφατη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε και έχει επιστρέψει εδώ και μέρες τόσο στα τηλεοπτικά της καθήκοντα όσο και στη ρουτίνα της καθημερινότητάς της.

Μάλιστα, η καταξιωμένη παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ανήμερα την 25η Μαρτίου, Τετάρτη (25.03.2026) μπήκε στην κουζίνα της και έψησε σπιτικό ψωμί για την οικογένειά της. Η Σία Κοσιώνη φανερά χαρούμενη με τις επιδόσεις της στην κουζίνα μοιράστηκε τρεις φωτογραφίες από το ξεφούρνισμα.

Μάλιστα, σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της ότι η παραδοσιακή σκορδαλιά που – συνήθως – συνοδεύει τον πατροπαράδοτο μπακαλιάρο ταιριάζει μόνο φρέσκο ψωμί!

«Σκορδαλιά χωρίς φρέσκο ψωμάκι δεν γίνεται», έγραψε η Σία Κοσιώνη στη λεζάντα της ανάρτησής της και ταυτόχρονα ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλους τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sia Kosioni (@siakossioni)

«Είχα ένα άγχος, μην κουραστώ, μη βήξω. Κατά τα άλλα σαν ποδήλατο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και για το ενδιαφέρον. Είμαι καλά αλλά όχι στο 100% ακόμα. Θα χρειαστώ ένα διάστημα αποκατάστασης. Το σημαντικότερο πράγματα είναι η υγείας μας. Προτεραιότητά μας είναι η υγεία μας και οι άνθρωποι μας. Με συγκίνησε η έκπληξη των συναδέλφων μου. Μου έλειψαν πολύ. Χάρηκα πολύ που επέστρεψα κοντά στους συναδέλφους μου και στο κοινό», είχε εξομολογηθεί η Σία Κοσιώνη στους δημοσιογράφους, μετά το τέλος του πρώτου δελτίου ειδήσεων που παρουσίασε στον ΣΚΑΪ, ύστερα από την τηλεοπτικής επιστροφή.

Σημειώνεται ότι η έμπειρη παρουσιάστρια ειδήσεων του ΣΚΑΪ μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο των νοτίων προαστίων Αττικής την Πέμπτη (22.01.2026), καθώς είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο. Μάλιστα τις πρώτες ημέρες μεταφέρθηκε στην εντατική.