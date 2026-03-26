H Σία Κοσιώνη μπήκε στην κουζίνα κι έψησε ψωμί για την οικογένειά της

Η έμπειρη δημοσιογράφος έχει αφήσει πλέον πίσω την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε
Σία Κοσιώνη
Η Σία Κοσιώνη

Στο παρελθόν έχει αφήσει η Σία Κοσιώνη την πρόσφατη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε και έχει επιστρέψει εδώ και μέρες τόσο στα τηλεοπτικά της καθήκοντα όσο και στη ρουτίνα της καθημερινότητάς της.

Μάλιστα, η καταξιωμένη παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ανήμερα την 25η Μαρτίου, Τετάρτη (25.03.2026) μπήκε στην κουζίνα της και έψησε σπιτικό ψωμί για την οικογένειά της. Η Σία Κοσιώνη φανερά χαρούμενη με τις επιδόσεις της στην κουζίνα μοιράστηκε τρεις φωτογραφίες από το ξεφούρνισμα.

Μάλιστα, σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της ότι η παραδοσιακή σκορδαλιά που – συνήθως – συνοδεύει τον πατροπαράδοτο μπακαλιάρο ταιριάζει μόνο φρέσκο ψωμί!

«Σκορδαλιά χωρίς φρέσκο ψωμάκι δεν γίνεται», έγραψε η Σία Κοσιώνη στη λεζάντα της ανάρτησής της και ταυτόχρονα ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλους τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

 
 
 
 
 
«Είχα ένα άγχος, μην κουραστώ, μη βήξω. Κατά τα άλλα σαν ποδήλατο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και για το ενδιαφέρον. Είμαι καλά αλλά όχι στο 100% ακόμα. Θα χρειαστώ ένα διάστημα αποκατάστασης. Το σημαντικότερο πράγματα είναι η υγείας μας. Προτεραιότητά μας είναι η υγεία μας και οι άνθρωποι μας. Με συγκίνησε η έκπληξη των συναδέλφων μου. Μου έλειψαν πολύ. Χάρηκα πολύ που επέστρεψα κοντά στους συναδέλφους μου και στο κοινό», είχε εξομολογηθεί η Σία Κοσιώνη στους δημοσιογράφους, μετά το τέλος του πρώτου δελτίου ειδήσεων που παρουσίασε στον ΣΚΑΪ, ύστερα από την τηλεοπτικής επιστροφή.

Σημειώνεται ότι η έμπειρη παρουσιάστρια ειδήσεων του ΣΚΑΪ μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο των νοτίων προαστίων Αττικής την Πέμπτη (22.01.2026), καθώς είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο. Μάλιστα τις πρώτες ημέρες μεταφέρθηκε στην εντατική.

Lifestyle
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
O Akylas δημοσίευσε βίντεο με ορό στο χέρι και ενημέρωσε τους fans του για την εξέλιξη της υγείας του: Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα
«Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό», ανέφερε ο τραγουδιστής που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στη Eurovision
Akylas
Η Δέσποινα Καμπούρη για την αποβολή της σε προχωρημένη εγκυμοσύνη: Είναι πολύ προσωπική και δυσάρεστη στιγμή
«Έχεις κάνει υπέρηχο, έχεις ακούσει την καρδιά του μωρού και ξαφνικά δεν ακούς καρδιά, είναι κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια» εξομολογείται η Δέσποινα Καμπούρη
Δέσποινα Καμπούρη
Όλγα Κεφαλογιάννη – Μίνως Μάτσας: Εκδικάζεται η έφεση της υπουργού για την επιμέλεια των παιδιών τους
«Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι το Εφετείο θα αντιληφθεί πόσο επιζήμια για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των τετράχρονων ανήλικων παιδιών είναι μια τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας» λέει ο δικηγόρος της Όλγας Κεφαλογιάννη
Μίνως Μάτσας και Όλγα Κεφαλογιάννη
