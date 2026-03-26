Loana Petrucciani: Νεκρή σε ηλικία 48 ετών η Γαλλίδα τηλεπερσόνα και νικήτρια του ριάλιτι «Loft Story»

Η δημοφιλής Γαλλίδα τηλεπερσόνα, Loana Petrucciani, γνωστή για τη νίκη της στην πρώτη σεζόν του ριάλιτι «Loft Story» – της γαλλικής εκδοχής του «Big Brother» – βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Νίκαια της Γαλλίας, σε ηλικία 48 ετών. Η αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Σε εξέλιξη είναι έρευνα για τον θάνατό της καθώς η 48χρονη ήταν νεκρή «αρκετές ημέρες».

Η Loana είχε γίνει διάσημη το 2001, όταν μπήκε στο σπίτι του «Loft Story» όπου έζησε για 10 εβδομάδες μαζί με αγνώστους. Προκάλεσε σάλο όταν είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον συμπαίκτη της Jean-Edouard Lipa. Παρά το σκάνδαλο, ήταν η μεγάλη νικήτρια του ριάλιτι της Γαλλίας. Ακολούθησαν εξώφυλλα περιοδικών – όπως το Elle – ενώ αργότερα κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της, όπου η τηελεπερσόνα μίλησε για τη ζωή της, την καριέρα αλλά και για απόπειρες αυτοκτονίας.

Une enquête a été ouverte afin de trouver “les causes de la mort” de Loana Petrucciani, ex-star de téléréalité pic.twitter.com/TLjJNJYYFP — BFM (@BFMTV) March 26, 2026

Για τη συμμετοχή της στο «Loft Story», είχε δηλώσει: «Πήγα εκεί νιώθοντας πολύ ανασφαλής. Ήμουν ανήσυχη». Προσέθεσε για τον σκηνοθέτη κάστινγκ: «Μου είπε: “Δεν ντρέπεσαι να έρθεις ντυμένη έτσι;” Το πήρα πολύ άσχημα, ειδικά αφού έκανε την ίδια ερώτηση σε όλους».

Σχετικά με τη φήμη της, είχε αποκαλύψει: «Μέσα μου υπάρχουν δύο γυναίκες. Το κοινό αγαπούσε και τις δύο. Παλαιότερα βλέπαμε την εξωστρεφή Loana που χόρευε στις πασαρέλες, αλλά δεν βλέπαμε την άλλη πλευρά της, γιατί ήταν πολύ ντροπαλή για να εκφραστεί. Στο “Loft Story” όμως φάνηκε και η άλλη πλευρά της».

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η Loana επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της, κι έμεινε σε κώμα. Η οικογένεια και οι φίλοι της αργότερα ανακάλυψαν ότι είχε κάνει αρκετές απόπειρες αυτοκτονίας και στο παρελθόν.

Η ίδια είχε περιγράψει τις δυσκολίες να διαχειριστεί τη φήμη που της είχε δοθεί τόσο γρήγορα, με τους δημοσιογράφους και το κοινό να παρακολουθούν κάθε πτυχή της ζωής της. Κάποιοι σχολιαστές της εποχής μάλιστα έχουν αναφερθεί στην πίεση που δέχτηκε, λέγοντας ότι η Loana αποτέλεσε «θύμα» της ίδιας της δημοσιότητας που την αποθέωσε αλλά και την εγκατέλειψε.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια είχε καταγραφεί ότι αντιμετώπιζε διαταραχές διάθεσης και κρίσεις και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Υπάρχουν επίσης αναφορές για περιστατικά κατά τα οποία είχε εμφανιστεί αναίσθητη ή υπό την επήρεια ουσιών στο παρελθόν.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Loana είχε πεθάνει στο σπίτι της για αρκετές ημέρες πριν εντοπιστεί από τις αρχές, με τον εισαγγελέα να αναφέρει πως η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει υπό διερεύνηση αλλά ενδέχεται να οφείλεται σε πτώση, σύμφωνα με την εισαγγελία.