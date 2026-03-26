O Akylas δημοσίευσε βίντεο με ορό στο χέρι και ενημέρωσε τους fans του για την εξέλιξη της υγείας του: Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα

Μία περιπέτεια υγείας περνάει αυτές τις ημέρες, ο Akylas, ο οποίος πραγματοποίησε πρόσφατα ένα ταξίδι στη Σκανδιναβία, λόγω Eurovision, κι επέστρεψε στην Ελλάδα με οξεία αμυγδαλίτιδα.

Ο νεαρός καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο ΤikTok, όπου φαίνεται ότι έχει ορό στο χέρι του. Μάλιστα, ο Akylas τόνισε ότι λόγω της αρρώστιας του δεν μπορεί να μιλήσει, να φάει και να πιει νερό.

«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό.

Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω», ανέφερε το μήνυμα που έστειλε ο Akylas μέσω του βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

@akylas__ Thank you so much for all your messages! I’ve been going through acute tonsillitis, which made it hard for me to speak, eat, and even drink water. Today I woke up feeling a bit better, and I truly wanted to say a big thank you again. You sent me so many messages and drawings, and it honestly made me smile. You’re here for me in both the good and the difficult moments, and I love you for that! Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό. Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα, και σας αγαπώ γι’ αυτό! ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ original sound – Akylas

Ο Akylas μία ημέρα νωρίτερα είχε κάνει δηλώσεις για την περιπέτεια υγείας που περνάει μετά το ταξίδι του στη Φινλανδία.

«Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φιλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα. Με συγχωρείτε…», είχε αναφέρει.