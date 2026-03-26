Η Δέσποινα Καμπούρη για την αποβολή της σε προχωρημένη εγκυμοσύνη: Είναι πολύ προσωπική και δυσάρεστη στιγμή

Η Δέσποινα Καμπούρη για μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Η δημοσιογράφος μίλησε για την αποβολή της ενώ βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, πριν αποκτήσει την δεύτερη κόρη της, που γεννήθηκε το 2016. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Πέμπτης (26-03-2026) πήρε τον λόγο μετά την συγκινητική εξομολόγηση του Γιάννη Καλλιάνου,

Ο Γιάννης Καλλιάνος αποκάλυψε πως η σύζυγός του απέβαλε προ ημερών και περιέγραψε τις δυσκολίες της κατάστασης. Μετά το βίντεο με τις δηλώσεις του βουλευτή, η Δέσποινα Καμπούρη πήρε τον λόγο: «Το έχω περάσει αυτό που περιγράφει. Μου έχει συμβεί ανάμεσα στις γέννες των δυο κοριτσιών» είπε η δημοσιογράφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνέχισε φέρνοντας στο μυαλό της εικόνες και στιγμές από τα όσα έζησε: «Είχα μια αποβολή όχι σε πάρα πολύ προχωρημένη εγκυμοσύνη. Ήταν γύρω στις 13 εβδομάδες, είχα ακούσει την καρδούλα του. Αυτό που περιγράφει ο κ. Καλλιάνος είναι πάρα πολύ αμήχανο και ψυχοφθόρο. Έχεις κάνει υπέρηχο, έχεις ακούσει την καρδιά του μωρού και ξαφνικά δεν ακούς καρδιά, είναι κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν κατάλαβα τι έγινε, πήγα στον γιατρό να κάνω την προγραμματισμένη εξέταση και δεν ακουγόταν η καρδιά. Εκεί είναι αμήχανο…

Ο γιατρός δεν μου το είπε ευθέως, του το είπα εγώ. Του λέω δεν την ακούω την καρδιά, μου λέει “Ηρεμήστε κα Καμπούρη”. Έκανε επίμονες προσπάθειες με τον υπέρηχο, μου λέει να κάνω λίγη υπομονή. Και μου λέει να κλείσει λίγο τα φώτα, να μας αφήσει λίγο μόνους με τον Βαγγέλη.

Είναι πολύ προσωπική στιγμή και δυσάρεστη. Δεν είναι ταμπού να τα συζητάμε. Ήθελα να προχωρήσω απευθείας στην επόμενη διαδικασία (μετά την αποβολή). Έπρεπε να περιμένω κάποιες μέρες, είναι πολύ δύσκολες. Όταν σου συμβαίνει είναι πολύ σκληρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιατρός μου είπε ότι πρέπει να εμπιστεύομαι τη φύση, η φύση είναι σοφή. Αν αυτό έπρεπε να γίνει, έγινε. Και έμεινα σε αυτό, ήταν πολύ ανακουφιστικό. Δεν έπρεπε να γεννηθεί, μπορεί να ήταν άρρωστο, προφανώς οι αποβολές δεν συμβαίνουν τυχαία. Ό,τι γίνεται γίνεται για καλό. Μετά έκανα την Χριστίνα μου» εξομολογήθηκε η Δέσποινα Καμπούρη.

Η Δέσποινα Καμπούρη έχει αποκτήσει δύο κόρες, κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη, που γεννήθηκαν το 2011 και το 2016.