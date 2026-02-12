Ιωάννα Τούνη: Με κρίνουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους

Το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία έλαβε τέλος για την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Το ζευγάρι πήρε το δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη, αλλά το ταξίδι από τη Σαουηδική Αραβία στην Ελλάδα είναι… μακρύ. Ανάμεσα στις στάσεις και στο transit, η Ιωάννα Τούνη βρήκε χρόνο να ανεβάσει κάποια stories και μεταξύ άλλων άφησε και τη… μπηχτή της για όσους σχολίασαν τις αναρτήσεις της «λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους».

«Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι τώρα στα καλά μου, γιατί έχουμε πτήση από τα ξημερώματα βασικά. Από ό,τι κατάλαβες αυτό το ταξίδι έλαβε τέλος, οπότε είμαι στο δρόμο της επιστροφής ο οποίος είναι τεράστιος, γιατί η Αλ Ούλα είναι γενικά πολύ δυσπρόσιτη, είναι έρημος και πραγματικά δεν βολεύει καμία πτήση, έχει τεράστιες αναμονές.

Θα αλλάξουμε τώρα… δηλαδή πετάξαμε από Αλ Ούλα στην Ιορδανία και από Ιορδανία θα πάμε Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα πάμε μετά Θεσσαλονίκη. Και επίσης μετά εγώ αύριο, first thing in the morning, πηγαίνω Αθήνα για να πάρω τον Παρούλη, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα με αεροδρόμια. Αυτά λοιπόν, σε ένα γρήγορο update.

Δεν το βαριέμαι όμως, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Άξιζε; Μου ζητάς review για Αλ Ούλα; Καλά, γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά για να δούμε, άξιζε;» ανέφερε η Ιωάννα Τούνη στα βίντεο που ανέβασε.

Και στη συνέχεια έριξε και το «καρφί» της για όσους τη σχολίασαν μέσα από τις πρωινές εκπομπές.

«Εννοείται πως περάσαμε υπέροχα με τον Robbie. Και χαλάρωσε λίγο το μυαλό μου, ξεκουράστηκα ψυχικά και το είχα πολύ ανάγκη. Αν και από το λίγο που είδα στην Ελλάδα οι εκπομπές και τα πάνελ σχολιάζουν κάθε Story μου, και με κρίνουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους», τόνισε.

Και σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε: «Με όση ειλικρίνεια έχω… ναι περάσαμε υπέροχα! Αλλά όχι δεν αξίζει να ξοδέψεις μια μικρή περιουσία για αυτό το ξενοδοχείο!

Οι παροχές του, η εξυπηρέτηση, η πρόσβαση, το προσωπικό, το φαγητό… είναι πολύ φτωχά για την διαφήμιση που έχει. Τέλειο για το instagram, αλλά όχι για την πραγματικότητα!».