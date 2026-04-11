Ιωάννα Τούνη: Το ταξίδι – αστραπή στην Αθήνα πριν την Ανάσταση και το μήνυμα για «reset» στη ζωή της

Η Ιωάννα Τούνη παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, ακόμα και παραμονές του φετινού Πάσχα, με την influencer να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητα και σκέψεις της. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου έγραψε πως θα κάνει Ανάσταση με τον γιο της. Δεν παρέλειψε να αναφέρει πως φροντίζει να περνάει χρόνο για τον εαυτό της, σε μια προσπάθεια να αφήσει οριστικά πίσω τη δίκη για την υπόθεση revenge porn που είχε καταγγείλει.

Η Ιωάννα Τούνη θα κάνει Πάσχα στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να παραλάβει τον μικρό Πάρη, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες βρισκόταν με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Μεγάλο Σάββατο σήμερα και με βλέπεις να χαλαρώνω στο σπίτι, να αφιερώσω χρόνο στον εαυτό μου, προσπαθώντας να κάνω ένα reset. Έχω ευχάριστα νέα, σήμερα πηγαίνω Αθήνα αεροδρόμιο και πηγαίνω να πάρω τον Πάρη για να έρθουμε μαζί Θεσσαλονίκη να κάνουμε Ανάσταση» γράφει η Ιωάννα Τούνη στα Instagram Stories της.

Ο μικρός Πάρης πέρασε τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Αράχοβα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου.

Η αυλαία της δίκης για το revenge porn, ήταν αυτή που περίμενε η Ιωάννα Τούνη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο κατηγορούμενο ποινή τριών ετών με αναστολή. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση των κατηγορουμένων να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής τους.

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή τους, τονίζοντας ότι κατείχαν και διέδιδαν προσωπικά δεδομένα της Ιωάννας Τούνη, χωρίς τη συγκατάθεσή της, με σκοπό να προσβάλουν βάναυσα την προσωπικότητά της. Το βίντεο φέρεται να είχε τραβηχτεί το 2017 και να κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο χρόνια αργότερα, προκαλώντας τεράστιο κύμα δημοσιότητας και ηθική βλάβη στην ίδια, όπως έκρινε το δικαστήριο.

Η Ιωάννα Τούνη είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν ήθελε χρήματα από τους κατηγορούμενους. Στόχος της, ήταν μέσα από τη δική της περιπέτεια, να σταλεί ένα μήνυμα στήριξης σε κάθε γυναίκα που βίωσε ή εξακολουθεί να βιώνει ανάλογα βασανιστικά αδιέξοδα.