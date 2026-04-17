Ιωάννης Απέργης: Αν δεν έχω διαχειριστεί σωστά μια κατάσταση με τον γιο μου τρώω φρίκες

«Δείχνω στο παιδί μου ότι είναι πιο σημαντικό από μένα, από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Ιωάννης Απέργης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Για τη σχέση με τον γιο του και για τις τύψεις που νιώθει πολλές φορές γι’ αυτήν μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Ιωάννης Απέργης όταν βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα, το πρωινό της Παρασκευής (17.04.2026), στον Alpha.

«Ο μεγάλος μου γιος είναι πέντε χρονών, καταλαβαίνει και συζητάμε. Αν δεν έχω διαχειριστεί σωστά μια κατάσταση, τρώω κάποιες φρίκες εκεί που κάθομαι. Όταν οδηγώ ή όταν κάθομαι στον καναπέ ή όταν διαβάζω, σκέφτομαι “ωχ ήρθε ο γιος μου, μου είπε να ζωγραφίσουμε ή να παίξουμε και γω του είπα “όχι”, ή μπορεί να του φώναξα γιατί είχα δουλειά», παραδέχθηκε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός.

«Λοιπόν, το έκοψα δια ροπάλου αυτό. Δηλαδή δείχνω στο παιδί ότι είναι πιο σημαντικό από μένα, εκείνη τη στιγμή, από οτιδήποτε άλλο με το οποίο ασχολούμαι. Δηλαδή όταν έρχεται το παιδί, προσπαθώ και στο θέατρο να λέω “παιδιά, δώστε μου ένα λεπτό να του απαντήσω για να του δείξω ότι είναι η πρώτη μου προτεραιότητα”. Να του δείξω πως είμαι στη δουλειά αλλά “δεν σε παρατάω για τη δουλειά”. Πολλές τύψεις, πολλές», δήλωσε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

«Μια φορά του είπα “όχι τώρα, Οδυσσέα” και αμέσως σκέφτηκα τι έκανα, παράτησα τον υπολογιστή και έγινα ένα με το χαλί, με το παιδί», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Ιωάννης Απέργης στην εκπομπή του Alpha.