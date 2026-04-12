Ιωάννης Παπαζήσης: «Ας τελειώσουμε αυτό το έθιμο με τα αρνάκια»

Στην Κέρκυρα πέρασε το φετινό Πάσχα ο Ιωάννης Παπαζήσης με τον γιο του, με τον ηθοποιό να ανεβάζει τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του στα social media στέλνοντας τις ευχές του στους διαδικτυακούς του φίλους.

«Καλό Πάσχα σε όλους. Με υγεία και αγάπη… και σε κάποια φάση ας τελειώσουμε αυτό το έθιμο με τα αρνάκια….Ε ναι… Καλή Ανάσταση μέσα μας», έγραψε ο Ιωάννης Παπαζήσης στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το μήνυμα του ο ηθοποιός δεν φαίνεται να συμφωνεί πολύ το έθιμο με το σούβλισμα των αρνιών, θέλοντας αυτό να λήξει, αφού δεν φαίνεται να συμφωνεί με αυτή τη χρήση του ζώου.

Σε συνέντευξή του στη Ναταλία Γερμανού στον Alpha ο Ιωάννης Παπαζήσης είχε μιλήσει για τον γιο του αλλά και τις σχέσεις με την πρώην σύζυγό του, Βανέσα Αδαμοπούλου.

«Και εγώ και η πρώην σύζυγός μου, δεν πιστεύουμε γενικά στην αντιπαράθεση, πιστεύουμε στον νου των ανθρώπων. Εμείς αν καθίσουμε στον καναπέ πέντε ώρες θα διαφωνήσουμε. Αν καθίσουμε και αύριο θα διαφωνήσουμε ακόμα περισσότερο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioannis Papazisis (@papazisisioannis)

Αυτό που είχαμε εμείς και είχα και εγώ ως άνθρωπος είναι ότι η διαφωνία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κρύβει ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Μπορεί να σε πάει πολύ παραπέρα…. Αν δεν καταλάβεις ότι κάποιες στιγμές έχεις άδικο, δεν υπάρχει λόγος συζήτησης», είπε ο Ιωάννης Παπαζήσης καλεσμένος στον Alpha.