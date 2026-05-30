Ο Σπύρος Χαριτάτος για τις απειλές που δεχόταν: Έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι της οικογένειάς μου στο παρελθόν

«Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία», παραδέχτηκε ακόμα
O Σπύρος Χαριτάτος / NDP PHOTO
Ο Σπύρος Χαριτάτος έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε τόσο για την καριέρα του στη δημοσιογράφια όσο και για την ενασχόλησή του με τη δικηγορία. Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι στο παρελθόν δεχόταν απειλές και κινδύνευσαν αγαπημένα του πρόσωπα.

Το πρωί του Σαββάτου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και τα είπε όλα στη Σίσσυ Χρηστίδου. Ο Σπύρος Χαριτάτος μίλησε για την καριέρα του στην τηλεόραση και για την προσωπική του ζωή.

«Πιστεύω ότι η δημοσιογραφία είναι μία στάση ζωής», είπε αρχικά ο Σπύρος Χαριτάτος.

«Στη δημοσιογραφία οι περισσότεροι στεναχωριούνται για αυτό που είμαι. Δεν μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε όλους. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι ευτυχισμένοι με αυτό που είσαι, αρκεί εσύ να έχεις τη συνείδηση ότι συνειδητά δεν προκάλεσες κακό σε κάποιον. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος στον “αέρα”», ανέφερε στη συνέχεια ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Είναι δύσκολο να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του άλλου και κατά πόσω του τηλεθεατή ή του ακροατή σου ή του αναγνώστη σου. Αλλά δεν μπορείς να χαϊδέψεις για να γοητεύσεις και έτσι, συνέπεια του χαδιού ή της γοητείας ή του ψέματος, εσύ να κερδίζεις έτσι την εμπιστοσύνη», πρόσθεσε.

«Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία», παραδέχτηκε ακόμα ο Σπύρος Χαριτάτος.

Μάλιστα, παράληλλα αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί και απειλές στο παρελθόν τόσο ο ίδιος όσο και αγαπημένα του πρόσωπα. 

«Θα είχανε κινδυνεύσει. Έχω και έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι της οικογένειάς μου στο παρελθόν. Μου έχουν στείλει φωτογραφία αγαπημένου μου προσώπου στον δρόμο και να μου λένε ότι “αν αυτή τη στιγμή δεν σταματήσεις, αυτός ο άνθρωπος…», είπε, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει άκρη σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια παλιά μέθοδος που ακολουθείται, και ακόμα, που σου λέει ότι “εφόσον δεν μπορώ να σταματήσω εσένα, θα σε εξαναγκάσω μέσω της πίεσης προς τα αγαπημένα σου πρόσωπα”. Άρα, όσο λιγότερα αγαπημένα πρόσωπα υφίστανται στην κοινή θέα ή στη δημόσια αναφορά, τότε αισθάνεσαι πιο προστατευμένος».

«Είναι πολύ θλιβερό και τρομακτικό. Και θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να προστατεύονται», επισήμανε ο Σπύρος Χαριτάτος.

