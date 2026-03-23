Lifestyle

Ιωάννης Παπαζήσης: «Θέλω όταν βγαίνω στην Επίδαυρο να νιώθω ότι αυτοί που με βλέπουν λένε “είσαι ο χειρότερος”»

«Αντί να έχω άγχος, μου γυρίζει το μάτι, θέλω να τα διαλύσω, δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται», εξήγησε ο γνωστός ηθοποιός
«Θεωρώ η δουλειά του καλλιτέχνη είναι να μην είναι πανομοιότυπος, να ψάχνει, να βρίσκει λύσεις προς το φως, προς τη λάμψη, προς το χρώμα», εξομολογήθηκε ο Ιωάννης Παπαζήσης σε νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν το πρωί της Δευτέρας (23.03.2026) ο Ιωάννης Παπαζήσης, για μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη με τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης αποκάλυψε πως αυτό το διάστημα στη ζωή του έχει ανάγκη από δημιουργία, ενώ πλέον απέχει από τα social media.

«Το μυστικό είναι να ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου. Να μην ξεχνάς το σώμα, το πνεύμα σου και να είσαι παρών σε ότι ζεις. Αυτά τα χρόνια που μου έχουν μείνει θέλω να βρω καταφύγιο στη μόρφωση. Ζωγραφίζω, γράφω ποιήματα, ξοδεύω τον χρόνο μου με αυτό τον τρόπο. Το καταφύγιό μου είναι η τέχνη», ανέφερε ο Ιωάννης Παπαζήσης.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης είπε στη συνέχεια: «Όταν είσαι πιο νέος καλλιτέχνης, όλα τα κάνεις ενστικτωδώς, δίνεις τα πάντα. Έναν ρόλο που θα έκανα το 2004 και θα έβγαινα μούσκεμα και θα πέθαινα, σήμερα μπορώ να τον κάνω καλύτερα χωρίς να χύσω σταγόνα».

Ο Ιωάννης Παπαζήσης ανέφερε επίσης: «Έχω ανάγκη την πρόκληση, ψάχνω δαίμονες, ψάχνω ότι με κατηγορούν, ψάχνω να αποδείξω. Όταν βγαίνω στην Επίδαυρο, αντί να έχω άγχος, μου γυρίζει το μάτι, θέλω να τα διαλύσω, δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται. Θέλω να νιώθω ότι αυτοί που ήρθαν από κάτω, λένε ότι… “είσαι ο χειρότερος”. Ψάχνω δαίμονες γενικότερα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
100
78
75
68
Newsit logo
Newsit logo