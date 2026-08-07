Lifestyle

Ιουλία Καλλιμάνη: Νέο περιστατικό με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια στο πρόσωπο – «Εσένα σ’ αρέσει αυτό»

Το περιστατικό καταγράφηκε από παρευρισκόμενους, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Ιουλία Καλλιμάνη
NDP Photo
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Η Ιουλία Καλλιμάνη ήρθε αντιμέτωπη με θαμώνα σε συναυλία της στην Ηγουμενίτσα, ο όποιος της εκτόξευε συνεχώς λουλούδια στο κεφάλι και το πρόσωπο της ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

Η Ιουλία Καλλιμάνη σταμάτησε και ιδιαίτερα εκνευρισμένη πήρε αρκετούς δίσκους με λουλούδια, κατευθύνθηκε προς τον πελάτη, τους πέταξε στο κεφάλι του και του είπε «εσένα σ’ αρέσει αυτό…».

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδούσε το «Για τα μάτια του κόσμου» του Χρήστου Αυγερινού.

Το περιστατικό καταγράφηκε από παρευρισκόμενους, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

@7gauraki7 Επίθεση λουλουδιών στην Ηγουμενίτσα #iouliakallimani #kallimani #live ♬ πρωτότυπος ήχος – 7️⃣

Αυτή τη φορά η τραγουδίστρια δεν έβρισε τον θαμώνα που της πέταξε τα λουλούδια, όπως συνέβη σε αντίστοιχο περιστατικό τον Δεκέμβριο του 2025.

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