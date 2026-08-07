Ιουλία Καλλιμάνη: Νέο περιστατικό με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια στο πρόσωπο – «Εσένα σ’ αρέσει αυτό»

Η Ιουλία Καλλιμάνη ήρθε αντιμέτωπη με θαμώνα σε συναυλία της στην Ηγουμενίτσα, ο όποιος της εκτόξευε συνεχώς λουλούδια στο κεφάλι και το πρόσωπο της ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

Η Ιουλία Καλλιμάνη σταμάτησε και ιδιαίτερα εκνευρισμένη πήρε αρκετούς δίσκους με λουλούδια, κατευθύνθηκε προς τον πελάτη, τους πέταξε στο κεφάλι του και του είπε «εσένα σ’ αρέσει αυτό…».

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Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδούσε το «Για τα μάτια του κόσμου» του Χρήστου Αυγερινού.

Το περιστατικό καταγράφηκε από παρευρισκόμενους, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Αυτή τη φορά η τραγουδίστρια δεν έβρισε τον θαμώνα που της πέταξε τα λουλούδια, όπως συνέβη σε αντίστοιχο περιστατικό τον Δεκέμβριο του 2025.