Ηρώ Μουκίου για τους «Αυθαίρετους»: «Μας ξανασύστησε, είπε… κοιτάξτε τη μούρη σας, αυτοί είστε Έλληνες»

Καλεσμένη στο «Νωρίς νωρίς» βρέθηκε η ηθοποιός Ηρώ Μουκίου ανήμερα της 25ης Μαρτίου, κάνοντας, μεταξύ άλλων, αναφορά στη σειρά του Mega «Οι Αυθαίρετοι», που συνδέθηκε τόσο με την ελληνική τηλεοπτική ιστορία όσο και με την καλλιτεχνική της διαδρομή.

«Ήταν η σειρά με την οποία πρωτοεξέπεμψε το Mega. Και η οποία, πρόσεξαν τώρα πόσο διαχρονική και προφητική ήτανε, μας σύστησε με τους εαυτούς μας. Δηλαδή μας ξανασύστησε έτσι;», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός Ηρώ Μουκίου. Η ίδια στάθηκε στο κοινωνικό αποτύπωμα της σειράς, σημειώνοντας: «Σου έδειξε τη μούρη σου, τον Νέο Έλληνα. Αυτό που ξεκινούσε το ’90. Ο νεοπλουτισμός, τα ψώνια…»

Όπως εξήγησε, η σειρά δεν δίστασε να αναδείξει παθογένειες: «Είπε, κοιτάξτε τη μούρη σας, αυτοί είστε Έλληνες. Η κομπίνα…».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στα πρώτα της βήματα: «Εγώ ήμουν πολύ τυχερή που, πρώτον που με πήρε ο Κουτελιδάκης. Δηλαδή μόλις είχα τελειώσει τη σχολή το ’89. Μαθήτευσα δίπλα σε σπουδαίους ανθρώπους. Και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Ο Πουλικάκος και ο Βαλαβανίδης. Φοβερός. Λυπήθηκα πάρα πολύ που έφυγε απ’ τη ζωή γιατί είχε πάρα πολλά ακόμη να προσφέρει»