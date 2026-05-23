Νεσχάν Μουλαζίμ: Μιλάω στην κόρη μου στα τουρκικά και ο σύζυγος στα ελληνικά, έτσι μας είπε η παιδίατρος

Η Νεσχάν Μουλαζίμ και ο Στέλιος Πολογεώργης γνωρίστηκαν το 2018 και το 2022 παντρεύτηκαν στη Μύκονο. Τον Οκτώβριο του 2025 έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Η κόρη τους ήρθε να δώσει άλλο νόημα στις ζωές τους. Μένουν στην Ελλάδα και πλέον το πρώην μοντέλο από την Τουρκία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά.

Η Νεσχάν Μουλαζίμ σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Μαμά-δες» αναφέρθηκε στο μεγάλωμα του παιδιού της και αποκάλυψε πως η παιδίατρος που έχει επιλέξει, της είπε να μιλάνε στο σπίτι και στα τουρκικά και στα ελληνικά. Όπως είπε, ο σύζυγός της, δεν έχει μάθει τη δική της γλώσσα.

«Της μιλάω τούρκικα και ο σύζυγος ελληνικά, έτσι μας είπε η παιδίατρος γιατί είναι σφουγγάρι. Μέχρι 3-4 χρονών, αν το κάνεις, θα μάθει και τις δύο γλώσσες άψογα. Αποκλειστικά της μιλάω τουρκικά μπας και μάθει και ο άνδρας μου μετά από 8 χρόνια γιατί δεν έχει μάθει τίποτα…

Η μπέμπα νομίζω αντιδράει πιο πολύ με τα τουρκικά. Μου ξεφεύγουν και τα ελληνικά εννοείται, αλλά βλέπω ότι αντιδρά πιο πολύ στα τούρκικα. Πιο πολύ χρόνο περνάει μαζί μου», είπε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Μάλιστα, η ίδια ανέφερε πως τα βράδια είναι εκείνη που σηκώνεται, όταν η μικρή δεν κοιμάται: «Από τότε που σηκώθηκα στα πόδια μου είπα στον Στέλιο να μην σηκωθεί καθόλου τα βράδια. Θα ξυπνάω μόνο εγώ θα την ταΐζω μόνο εγώ, οπότε από νωρίς την έχω εγώ μέσα στη νύχτα», είπε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της αντιμετώπισε μια σοβαρή δυσκολία, καθώς διαγνώστηκε με παροδική οστεοπόρωση κύησης, μια σπάνια πάθηση που την ανάγκασε για κάποιο διάστημα να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο. Η κόρη τους γεννήθηκε με καισαρική τομή σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων της Αθήνας.

Παλαιότερα η Νεσχάν Μουλαζίμ είχε αποκαλύψει ότι την πρώτη φορά που έμεινε έγκυος, δεν προχώρησε η εγκυμοσύνη της. «Αυτό που ζω τώρα, τους πρώτους μήνες με την κόρη μου, είναι κάτι πρωτόγνωρο, πανέμορφο» είχε συμπληρώσει σε εκείνη τη συνέντευξη.