Ισπανία: Σκηνές απείρου κάλλους σε ριάλιτι – Viral το σοκ του José Carlos Montoya που βλέπει live την κοπέλα του να τον απατά

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθησαν ριάλιτι La Isla de las Tentaciones ή ή Νησί των Πειρασμών στην ισπανική τηλεόραση.

Στο τηλεοπτικό ισπανικό ριάλιτι, η σχέση ενός ζευγαριού δοκιμάστηκε καθώς μπήκαν σε δύο διαφορετικές βίλες, όπου εργένηδες προσπάθησαν να τους αποπλανήσουν να απατήσουν.

Ένας από αυτούς ο José Carlos Montoya μόλις έχει δει ότι η κοπέλα του τον απατά – για την ακρίβεια παρακολούθησε τις τρυφερές σκηνές μεταξύ τους από μια τηλεόραση – και η αντίδρασή του όπως και ο καβγάς του ζευγαριού έχουν γίνει το απόλυτο viral στα social media.

Αυτή η εικόνα τον έκανε έξαλλο και άρχισε να τρέχει στην παραλία ουρλιάζοντας με την οικοδέσποινα Sandra Barneda να προσπαθεί να τον ηρεμήσει και να φωνάζει «Por favor Montoya, por favor!», δηλαδή «Σε παρακαλώ Montoya, σε παρακαλώ!». Η φράση αυτή έχει γίνει viral.

Δείτε το βίντεο εδώ

Η Ανίτα ακούει τις φωνές, βγαίνει έξω με τη ρόμπα της αλλά είναι αμετανόητη καθώς αποκαλεί τον Μοντόγια «παλιάνθρωπο». Τον βλέπουμε να ουρλιάζει στην παραλία και να ξαπλώνει στο πάτωμα καθώς ρωτάει επανειλημμένα: «Γιατί;».

Η σκηνή έχει γίνει viral στα social media και το στιγμιότυπο έχει πάνω από 109 εκατομμύρια views, αναφέρει ο Independent.

Το κλιπ άρχισε να γίνεται viral στο X (πρώην Twitter), όταν αναρτήθηκε από τον χρήστη @ProjectLabX ο οποίος έγραψε: «La Isla de las tentaciones esta siendo CINE y Montoya es el goat», δηλαδή «Το νησί των πειρασμών είναι ο κινηματογράφος και ο Montoya είναι ο GOAT».

Στη συνέχεια δημοσιεύτηκε από τον @PopCulture2000s, ο οποίος έγραψε στη λεζάντα ότι «αυτός είναι ο σωστός κινηματογράφος και δεν χρειάζεται να μιλάς ισπανικά για να αισθανθείς την ένταση»: «This is CINEMA…Montoya..the tension…you don’t need to speak Spanish to understand, this is insane»