Ισραήλ: Κόπηκε η χρηματοδότηση για τα βραβεία Oφίρ μετά τη νίκη ταινίας με παλαιστινιακό θέμα

Ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζόχαρ (Miki Zohar) ανακοίνωσε ότι η χρηματοδότηση για τα Βραβεία Oφίρ, κορυφαίες κινηματογραφικές διακρίσεις της χώρας, αναστέλλεται, καθώς το φιλμ «The Sea» που αφορά ένα 12χρονο Παλαιστίνιο αγόρι, κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χαστούκι για τους Ισραηλινούς πολίτες από την ενοχλητική και αποστασιοποιημένη ετήσια τελετή απονομής των Βραβείων Οφίρ» δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ σε ανάρτησή του στο Χ.

«Από τον προϋπολογισμό του 2026, αυτή η αξιολύπητη τελετή δεν θα χρηματοδοτείται πλέον από τα χρήματα των φορολογουμένων. Υπό την εποπτεία μου, οι Ισραηλινοί πολίτες δεν θα πληρώνουν από την τσέπη τους μια τελετή που φτύνει στο πρόσωπο τους ηρωικούς μας στρατιώτες» συμπλήρωσε.

Η ταινία «The Sea», η οποία σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ισραηλινής Ακαδημίας Κινηματογράφου, γίνεται η επίσημη υποψηφιότητα του Ισραήλ για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σάι Καρμέλι Πόλακ (Shai Carmeli-Pollak).

Πρωταγωνιστεί ο Μοχάμεντ Γκαζάουι (Muhammad Gazawi) στο ρόλο του Khaled, ενός Παλαιστίνιου μαθητή που κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής στο Τελ Αβίβ, του απαγορεύεται η είσοδος στα σύνορα για να δει για πρώτη φορά τη θάλασσα. Έτσι, ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι, αποφασισμένος να περάσει κρυφά στη χώρα.

Ο 13χρονος Γκαζάουι κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού (ο νεότερος νικητής στην ιστορία των βραβείων), ενώ ο συμπρωταγωνιστής του, Χαλίφα Νατούρ (Khalifa Natour) που υποδύεται τον πατέρα του, έλαβε το Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου. Το φιλμ, κατέκτησε επίσης τα Βραβεία Καλύτερου Σεναρίου και Πρωτότυπης Μουσικής.

Σύμφωνα με το Variety, ο Παλαιστίνιος παραγωγός της ταινίας Μπαχέρ Αγκμπάρια (Baher Agbariya), παρέλαβε το βραβείο με ένα μήνυμα για ισότητα και ανεκτικότητα. Στην ομιλία του, δήλωσε: «Αυτή η ταινία γεννήθηκε από την αγάπη για την ανθρωπότητα και τον κινηματογράφο και το μήνυμά της είναι ένα: το δικαίωμα κάθε παιδιού να ζει και να ονειρεύεται ειρηνικά, χωρίς πολιορκία, χωρίς φόβο και χωρίς πόλεμο».

Οι διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στη Γάζα ήταν εμφανείς στην τελετή των βραβείων, με πολλούς από τους συμμετέχοντες να έχουν στα ρούχα τους αντιπολεμικά μηνύματα όπως: «ένα παιδί είναι ένα παιδί» και «τέλος στον πόλεμο», όπως αναφέρει ο Guardian.

Απαντώντας στη δήλωση του Ζοχάρ, ο πρόεδρος της Ισραηλινής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Ασάφ Αμίρ (Assaf Amir) τόνισε: «Απέναντι στις επιθέσεις της ισραηλινής κυβέρνησης στον ισραηλινό κινηματογράφο και τον πολιτισμό, αλλά και στις εκκλήσεις από μέρη της διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας να μας μποϊκοτάρουν, η επιλογή της ταινίας «The Sea» αποτελεί μια ισχυρή και ηχηρή απάντηση».