Βίκυ Σταυροπούλου για Δανάη Μπάρκα: Είχα ενοχές για εκείνη όταν χώρισα, ότι τώρα τι φταίει αυτό το παιδάκι

"Σκεφτόμουν δηλαδή μια λάθος δική μου επιλογή να μην χρεωθεί στο μεγάλωμα της" ομολογεί η Βίκυ Σταυροπούλου
NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Για την απόφαση να χωρίσει από τον πατέρα της κόρης της, Δανάης Μπάρκα αλλά και για τις ενοχές που ένιωθε για εκείνη, μίλησε μεταξύ άλλων, η Βίκυ Σταυροπούλου στη νέα συνέντευξη που έδωσε στην κυπριακή τηλεόραση. Ένα απόσπασμα μεταδόθηκε στο «Happy Day» του Alpha.

«Τη στιγμή που αποφάσισα να χωρίσω θυμάμαι τις ενοχές, ότι τώρα τι φταίει αυτό το παιδάκι. Μια λάθος δηλαδή δική μου επιλογή να χρεωθεί στο μεγάλωμα της και τα λοιπά. Βλέποντας όμως τώρα που η Δανάη Μπάρκα έχει μεγαλώσει και κουβεντιάζοντας μαζί της, την ευχαριστώ και πάρα πολύ γι’ αυτό, μου τα ‘χει πάρει όλα αυτά» εξομολογήθηκε αρχικά η Βίκυ Σταυροπούλου.

Η δημοφιλής ηθοποιός συνέχισε: «Μου λέει “εντάξει, δεν ήσουν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία”. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με αγάπη και γω την είχα την αγάπη και από τους δυο». 

«Οπότε αυτό με έκανε να νιώθω λίγο πιο ανάλαφρα σε σχέση μ’ αυτό» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Βίκυ Σταυροπούλου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

Η Δανάη Μπάρκα αποφάσισε προ ημερών να αποχωρήσει μετά τις πρώτες πρόβες για τη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» που πρόκειται να ανέβει στις αρχές του καλοκαιριού.

Με αφορμή τη φωτογραφία, μέσω της οποίας επιβεβαίωσε τον γάμο της η Δανάη Μπάρκα είπε: «Αυτή η μπλούζα σημαίνει ότι εγώ μπορεί να έχω τώρα στο κεφάλι μου να διοργανώσω έναν γάμο ή κάτι, αλλά είχα την πρεμιέρα, οπότε το μυαλό μου ήταν εκεί».

