Ήβη Αδάμου: «Με γουστάρει γι’ αυτό που είμαι» – Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Μιχάλη Κουινέλη

Η Ήβη Αδάμου παραχώρησε μια ειλικρινή συνέντευξη στη Real Life, όπου μίλησε για τη συνεργασία της με τον σύντροφό της, Μιχάλη Κουινέλη, στη μουσική και την ισορροπία που έχουν βρει στη σχέση τους.

Όπως λέει η Ήβη Αδάμου, ο Μιχάλης Κουινέλης είναι παρών σε όλα τα κομμάτια της ζωής της – ως σύντροφος, πατέρας του παιδιού τους αλλά και δημιουργός που χρόνια τώρα τη στηρίζει μέσα από τα τραγούδια και τη μουσική του.

Επίσης, η τραγουδίστρια είπε πως το μυστικό μιας σχέσης που κρατάει 13 χρόνια είναι η ελευθερία, η ειλικρίνεια και η κατανόηση. Όπως λέει με χιούμορ, ο ένας αποδέχεται τον άλλον ακριβώς όπως είναι. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μόνιμη εγκατάστασή τους στην Αλεξανδρούπολη, εξηγώντας πώς η επιλογή αυτή επηρεάζει την καθημερινότητά τους και πώς μεγαλώνει η κόρη τους σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον.

Για μία ακόμη φορά στο νέο σου τραγούδι συνεργάζεσαι με τον σύντροφό της ζωή σου, Μιχάλη Κουινέλη. Πώς είναι η συνεργασία σας;

Ο Μιχάλης είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου και προσωπικά γιατί είναι ο σύντροφος μου και πατέρας του παιδιού μου αλλά και μουσικά. Είναι ο άνθρωπος που τόσα χρόνια γράφει και μοιράζεται μαζί μου κάθε σκέψη του και συναισθήματα μέσα από την γραφή του και τα τραγούδια του. Είναι κάτι ανεκτίμητο για μένα. Ακόμη και διαφωνίες να υπάρξουν, που σπάνια θα διαφωνήσουμε γιατί ξέρω ένας πολύ καλά τον άλλο πια, με συζήτηση όλα λύνονται. Άλλωστε, η μουσική θέλει αγάπη.

Πώς διατηρείται μία σχέση ζωντανή ύστερα από 13 χρόνια; Έχετε κάποιο μηχανισμό αποσυμπίεσης της σχέσης;

Αρχικά σε μία σχέση τόσων χρόνων πρέπει να υπάρχουν σεβασμός, ειλικρίνεια, χημεία και μεγάλη κατανόηση. Υπάρχει η αίσθηση ελευθερίας. Δεν πρέπει να εγκλωβίζεις κανέναν και ποτέ. Όταν ένας από τους δύο δεν είναι καλά, πάντα ο άλλος προσπαθεί να το φτιάξει. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει χιούμορ! Ακόμα και κάποια ένταση να υπάρξει, είναι το αλατοπίπερο. Με γουστάρει γι’ αυτό που είμαι και το γουστάρω γι’ αυτό που είναι.

Με τον Μιχάλη έχετε αποφασίσει να μην παντρευτείτε για να μη χωρίσετε…

Για εμένα ο γάμος είναι κάτι που δε με αγχώνει, αν θα συμβεί ή όχι. Θεωρώ ότι ο γάμος είναι να κάνεις παιδί με έναν άνθρωπο. Είναι κάτι που σε ενώνει για μια ζωή ό,τι και να γίνει. Γάμος είναι η καθημερινή κατανόηση για να υπάρχει ισορροπία στη σχέση και στο σπίτι, γάμος είναι η ανιδιοτελής αγάπη και συγχώρεση.

Ζεις μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη. Τι έχεις κερδίσει από την παραμονή σου εκτός Αθήνας και τι έχεις χάσει;

Σίγουρα η απόφαση μας να μείνουμε στην Αλεξανδρούπολη έχει προσφέρει πολλά θετικά. Είναι μία πιο απλή καθημερινότητα, μία «προστατευμένη» και ήσυχη ζωή. Πόσο μάλλον να έχεις κι ένα παιδί. Είναι κάτι που για όσο μπορούμε να το στηρίξουμε και το αντέχουμε, θα το κάνουμε. Γιατί είναι αρκετά δύσκολο. Χάνω, αν με ρωτάς, αρκετές ώρες στα ταξίδια και την αμεσότητα που θα μπορούσα να έχω στη δουλειά. Προς το παρόν μπορούμε και το κάνουμε.

Η κόρη σας, Ανατολή-Νεφέλη, έγινε εφτά χρονών. Ακολουθεί τα βήματά σας στη μουσική, παίζει κάποιο μουσικό όργανο, τραγουδά;

Δεν έχουμε μπει ακόμη στη διαδικασία να μάθει κάποιο μουσικό όργανο, ούτε και η ίδια το έχει ζητήσει. Αλλά είναι κάτι που μελλοντικά ίσως το δοκιμάζαμε. Γενικά της αρέσει πολύ να ακούει μουσική να χορεύει και να τραγουδά. Δείχνει να έχει μία τάση, αλλά θα φανεί μελλοντικά. Ακόμη είναι πολύ νωρίς. Εγώ θέλω να κάνει αυτό που αγαπά, ότι κι αν είναι αυτό.

Και σε ποιον από τους δύο μοιάζει;

Μοιάζει πιο πολύ στον Μιχάλη. Έχει πάρει, πιστεύω, και από τους δύο χαρακτηριστικά. Είναι δυναμική, έχει ενσυναίσθηση έντονη και είναι πάρα πολύ ναζιάρα. Οπότε θεωρώ ότι έχει και από τους δύο στοιχεία σε συνδυασμό. Εξωτερικά, όμως, θα έλεγα πως είναι Μιχάλης.