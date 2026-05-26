Καίτη Φίνου: Η Γωγώ Μαστροκώστα δεν έφυγε από καρκίνο, έδωσε τη μάχη της και τον ξεπέρασε

Η Καίτη Φίνου μίλησε για τη Γωγώ Μαστροκώστα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και εμφανίστηκε συγκινημένη. Όπως είπε είχε γνωρίσει την 56χρονη που έφυγε από τη ζωή και είχε πληροφόρηση για τον Γολγοθά που ανέβαινε τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε πως το πρώην μοντέλο είχε κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο.

«Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω… Έχω λυπηθεί υπερβολικά, πω πω… Έναν χειμώνα ολόκληρο περιοδεύαμε μαζί. Γνωρίζεις καλά τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Έχω και φωτογραφία που είναι και με τον Θανάση Βέγγο και δεν φαίνεται καλά… πω πω Θεέ μου. Παιδί ήταν τότε. Δεν μπορώ να το φανταστώ», δηλώνει συγκλονισμένη η Καίτη Φίνου για τη Γωγώ Μαστροκώστα στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Ήτανε μία δυναμική γυναίκα. Είχε πια κάνει την οικογένειά της και χαιρόμουν πάρα πολύ αυτό που έβλεπα. Εγώ το κατάλαβα όταν έγινε καλά από τον καρκίνο, αλλά πριν από ένα μήνα περίπου – με έναν συνάδελφο συζητούσαμε και μαθαίνονται αυτά, έτσι; – μάθαμε ότι έπεσε σε κώμα. Ειλικρινά δεν μπορούσα… Το μυαλό μου ήταν εκεί», εξομολογείται στη συνέχεια.

«Έχω χάσει κι εγώ την αδερφή μου έτσι και ξέρω πώς γίνεται. Ότι όταν πέφτει σε κώμα, εντάξει, ένα μεγάλο θαύμα μόνο, αλλά ο Θεός την ήθελε κοντά του. Η μάχη με τον καρκίνο… Ο καρκίνος χτυπάει σε κάποια ζωτικά όργανα και φεύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή».

«Την πρώτη μάχη της την πρόλαβε. Ήταν μια πρόληψη. Όντως σώζει ζωές, ειδικά ο καρκίνος του στήθους είναι ιάσιμος πια. Έδωσε τη μάχη της και τον ξεπέρασε… έζησε τόσα χρόνια. Πώς έφυγε από καρκίνο; Δεν έφυγε από καρκίνο», καταλήγει στην τηλεφωνική επικοινωνία η Καίτη Φίνου για τη Γωγώ Μαστροκώστα.