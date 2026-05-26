Μαρία Αντωνά για Τραϊανό Δέλλα: Μόνο σεβασμός, η ουσία της αγάπης δε βρίσκεται στις εύκολες μέρες

Η Μαρία Αντωνά «υποκλίνεται» με ανάρτησή της στον σύζυγο της Γωγώς Μαστροκώστα, για τη στήριξη που της παρείχε μέχρι το τέλος της ζωής της. Ο Τραϊανός Δέλλας παρέμεινε στο πλευρό της γυναίκας του και ευελπιστούσε πως στο τέλος θα τα κατάφερνε. Από χθες παραμένει συντετριμμένος. Στενοί φίλοι, συγγενείς ακόμα και άνθρωποι που δεν έτυχε να τον γνωρίσουν προσωπικά αλλά έμαθαν για το πόσο αφοσιωμένος ήταν στη γυναίκα της ζωής του, μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.

Η Μαρία Αντωνά έγραψε πως ο Τραϊανός Δέλλας απέδειξε με πράξεις τι σημαίνει πραγματική αγάπη. Κάνει λόγο για μια στάση που αποδεικνύει την ποιότητα της ψυχής του.

«Σε μια εποχή που πολλοί χωρίζουν με την πρώτη δυσκολία και φέρονται σκληρά, κάποιοι άνθρωποι μας θυμίζουν πόσο σπάνια και πολύτιμη είναι η πραγματική αγάπη και ο αγώνας για τον άνθρωπό σου. Η ουσία της αγάπης δε βρίσκεται στις εύκολες μέρες, αλλά στις στιγμές που δοκιμάζονται όλα. Εκεί φαίνεται η ποιότητα της ψυχής και της καρδιάς ενός ανθρώπου. Μόνο σεβασμός» έγραψε η Μαρία Αντωνά κάνοντας tag τον Τραϊανό Δέλλα.

Ο Τραϊανός Δέλλας στάθηκε αδιάκοπα δίπλα στη σύζυγό του καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των μηνών, καθώς και τις τελευταίες εβδομάδες, όταν η Γωγώ δεν είχε πλέον επαφή με το περιβάλλον γύρω της. Ο ίδιος θυσίασε την προπονητική του καριέρα για να είναι συνεχώς στο πλάι της. Όλοι ήξεραν γιατί είχε πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία του ΌΦΗ, όμως κανείς δεν ήθελε να το πει δημόσια.

Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα θα πουν συγγενείς και φίλοι αύριο Τετάρτη (27.05.2026) στις 12 το μεσημέρι στο Ελληνικό. Εκεί θα γίνει η εξόδιος ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, το Μεσολόγγι.