Μετά από πολλές περιπέτειες, αναβολές, δυσκολίες λόγω COVID και εμπόδια που δε θα έπρεπε να υπάρχουν από τη μεριά της Ελλάδας, η πολυαναμενόμενη ταινία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» του καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, επιτέλους ξεκίνησε τα γυρίσματα.

Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα γυρίσματα του πρώτου μέρους στο Μοναστήρι της Καισαριανής και σε ελληνικά τοπία.

Η ταινία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» είναι η αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα οραματιστή-πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος μετά την απελευθέρωση της από τους Οθωμανούς. Ορμώμενος από τη Κέρκυρα στις αρχές του 19ου αιώνα ο Ιωάννης Καποδίστριας διέπρεψε ως ευρωπαίος διπλωμάτης, συνέβαλε στην ανεξαρτησία της Ελβετίας και της Ελλάδος, αλλά και στην διάσωση της Γαλλίας από τον διαμελισμό της μετά την ήττα του Ναπολέοντα.

Οι οικουμενικές και ελληνόστροφες ιδέες του Καποδίστρια θα τον φέρουν αντιμέτωπο με τον αντιδραστικό και δαιμόνιο Καγκελάριο της Αυστρίας τον Μέτερνιχ, ο οποίος θα γίνει η πηγή μεγάλων συγκρούσεων και δεινών για τον βίο του.

Ανυποχώρητος στις αξίες του, αντιμετωπίζει με στωικότητα τις διώξεις, τόσο στην Ευρώπη όσο και μετέπειτα στην Ελλάδα, υπερασπιζόμενος με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του για την Ρωξάνδρα Στούρτζα.

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση τη πατρίδα του. Αυτή η ανιδιοτελής θυσία του τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Εν κατακλείδι: Η ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια είναι μια ιστορία αγάπης, πίστης και αγώνα ενός οραματιστή δημοκράτη σε συντηρητικούς καιρούς, πληρώνοντας με τη ζωή του την αγάπη του για την πατρίδα.

Η ταινία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» ήταν ένα όνειρο ζωής για τον Γιάννη Σμαραγδή, και τώρα που ξεκίνησαν τα γυρίσματα δήλωσε περιχαρής: «Η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Κερκυραίου Ιωάννη Καποδίστρια με μητέρα από την Ακριτική Κύπρο. Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα. Ένα στρατήγημα του Θεού για να μπορέσει η Ελλάδα να σταθεί όρθια και γι’ αυτό ο Καποδίστριας εξετέλεσε την εντολή, έριξε το σπόρο, μετά ανέβηκε το Γολγοθά του, και ακέραιος, άσπιλος και λευκοφόρος επέστρεψε στην κεντρική πηγή στο Θείο.

Γι’ αυτό και όσο ζούσε, όταν έλαβε την εντολή να κυβερνήσει την πάσχουσα Πατρίδα επιτέλεσε την αποστολή του με ανιδιοτέλεια και δοτικότητα, υπηρετώντας με τιμή την ανώτερη αξία των Ελλήνων που είναι η προάσπιση της Ελλάδος και του Ελληνισμού και μας άφησε την ευθύνη να μην χαθεί ο ευλογημένος σπόρος που έριξε… Αυτόν τον μεγάλο Έλληνα-πρότυπο επιθυμώ βαθιά να αναδείξει η ταινία»

Μέχρι στιγμής έχουν γυριστεί 20 λεπτά από τα συνολικά 120 λεπτά του έργου. Ο προϋπολογισμός της ταινίας ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ και τα κυρίως γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί στην Αθήνα, στο Ναύπλιο, στην Κέρκυρα, Αίγινα και Πόρο. Επίσης, θα γίνουν γυρίσματα στην Αυστρία, στην Ελβετία και στη Ρουμανία.

Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου έχει αναλάβει η COB Advisors που εξειδικεύεται στην άντληση κεφαλαίων για τέτοιου είδους φιλόδοξα projects…

Εξ´ αυτού σύντομα θα πραγματοποιήσουν μια μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για την αναζήτηση νέων χορηγών και επενδυτών γι’ αυτό το έργο, μεγάλης εθνικής σημασίας.

Στην ταινία συμπαραγωγοί είναι η ΕΡΤ, η NOVA και έχει την στήριξη από το ΕΚΟΜΕ, και χορηγοί είναι το Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ, ο Όμιλος ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε., ο Όμιλος ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ, ο Όμιλος ΣΑΪΤΗ κ.α. Η διανομή της ταινίας στην Ελλάδα και την Κύπρο έχει αναλάβει η AVE S.A.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου έχει ήδη προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2024 να γίνει πρεμιέρα στο ΜΟΜΙ (Museum of the Moving Image) στη Νέα Υόρκη. Στην ίδια αίθουσα είχε προβληθεί η προηγούμενη ταινία του σκηνοθέτη ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, όπου και εστάλη η παρακάτω επιστολή από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Φεστιβάλ Νέας Υόρκης κύριο Jimmy Demetro: «Η προβολή της ταινίας ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ στο Museum of the Moving Image ήταν ένας θρίαμβος! Θα πρέπει να είστε πολύ περήφανοι…Πιστέψτε με, ήταν μια από τις καλύτερες προβολές που είχαμε ποτέ».

Στην ταινία, το ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια υποδύεται ο Αντώνης Μυριαγκός που θα είναι μια μεγάλη αποκάλυψη.

Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Σμαραγδή, διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Άρις Σταύρου, συνθέτης ο Μίνως Μάτσας, ενδυματολόγος ο Μιχάλης Σδούγκος και μοντέζ η Στέλλα Φιλιπποπούλου.

Επίσης, στη ταινία εκτός του Αντώνη Μυριαγκού στο ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια συμμετέχουν οι Έλληνες ηθοποιοί:

Κολοκοτρώνης – Μάξιμος Μουμούρης

Νικόδημος – Νικορέστης Χανιωτάκης

Κουντουριώτης – Παύλος Κοντογιαννίδης

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης – Μιχάλης Ιατρόπουλος

Πρωθυπουργός Σπηλιάδης – Τάσος Χαλκιάς

Μαυροκορδάτος – Νίκος Καρδώνης

Γεώργιος Μαυρομιχάλης – Γιώργος Φλωράτος

Μάντης Έλενος – Τάσος Παλαντζίδης

Αλέξανδρος Υψηλάντης – Γιάννης Σύριος

Ζαΐμης – Νίκος Νικολάου

Γεώργιος Σταύρου – Δημήτρης Μαύρος

Μαντώ Μαυρογένους – Μαίρη Βιδάλη

Βοσκός – Πάνος Σκουρολιάκος

Μέισον – Nick Ashdon

Charlotte de Sor – Έφη Ροδίτη

και ως Άϋλη Μορφή – τιμητικά η Ναταλία Καποδίστρια κ.α.

Στην ταινία θα συμμετάσχουν, επίσης, διακεκριμένοι ξένοι ηθοποιοί τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η ταινία θα είναι αφιερωμένη στην εσαεί παρούσα Ελένη Σμαραγδή, στον ανεξίτηλο Βαγγέλη Παπαθανασίου, στον Νίκο Μούγιαρη, στη Νίκη Σταύρου και στη Ναταλία Καποδίστρια.