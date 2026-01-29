Κατερίνα Γερονικολού: «Με μια χούφτα αρνητικών παραδειγμάτων δεν γίνεται να καταδικαστεί ένας ολόκληρος επαγγελματικός χώρος»

Για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να διαχειρίζεται τις τοξικές σχέσεις, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή, μίλησε από καρδιάς η ηθοποιός, Κατερίνα Γερονικολού, στη νέα αποκαλυπτική συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Hello και τη δημοσιογράφο Σόνια Μαγγίνα.

Έχοντας κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα από τα νομικά στην υποκριτική, έχοντας αλλάξει εντελώς πορεία δηλαδή, πότε άρχισες να έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου;

Γενικά είμαι από τα άτομα που, όταν βλέπουν ανθρώπους με υπερβολική αυτοπεποίθηση, τους ζηλεύουν. Σκέφτομαι “κοίτα τώρα, χωρίς να είναι τέλειος, περπατά και φέρεται λες και είναι άρχοντας, λες και τα έχει όλα, σαν να μην του λείπει τίποτα, σαν να είναι ξεχωριστός και αλάθητος”. Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία, δεν περπατώ και νιώθω ότι μου ανήκει ο χώρος.

Σίγουρα, όμως, έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου, διαφορετικά δεν θα είχα προχωρήσει σε αυτές τι ριζικές αλλαγές ούτε θα επιβίωνα όλα αυτά τα χρόνια σε ένα χώρο δύσκολο και αβέβαιο. Φυσικά, έχω γνωρίσει υπέροχους ανθρώπους. Δεν θεωρώ καθόλου βρώμικο το χώρο μας.

Παρότι έχεις μιλήσει για τοξικές συνεργασίες;

Ναι, γιατί εδώ μιλάμε για ποσοστά. Με μια χούφτα αρνητικών παραδειγμάτων, δεν γίνεται να καταδικαστεί ένας ολόκληρος επαγγελματικός χώρος. Η ποσόστωση είναι υπέρ των καλών ανθρώπων. Οι λίγοι δεν μπορούν να στιγματίσουν έναν χώρο που αποτελείται από χιλιάδες επαγγελματίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνεσαι από ό,τι τοξικό, αλλά συνεχίζεις και προχωράς με καλές συνεργασίες.

Έχεις μιλήσει δημόσια για αυτό, όπως και για τοξικές σχέσεις που έχεις βιώσει. Το έχεις κάνει για να τις ξορκίσεις, να τις απομυθοποιήσεις ίσως; Για να δείξεις ότι μπορεί να συμβούν και να ξεπεραστούν;

Απομυθοποίηση υπάρχει έτσι κι αλλιώς μετά από κάθε κακή συμπεριφορά. Νομίζω πως, όταν μου συνέβη, μίλησα γιατί μία αλήθεια, όταν στέκεται μόνη της, βάλλεται πολύ πιο εύκολα από ό,τι αν ενωθούν δέκα αλήθειες. Σκέφτηκα πιο πολύ με αλληλεγγύη. Πολλές αλήθειες μαζί είναι άτρωτες, η μία μπορεί να θεωρηθεί ψέμα. Πιο εύκολα σπας ένα κλαρί παρά ένα δεμάτι.