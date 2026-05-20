Κάιλι Μινόγκ και Τζέισον Ντόνοβαν: Αδημοσίευτα βίντεο με τρυφερές στιγμές τους στο ντοκιμαντέρ του Netflix – «Ζήλευα την επιτυχία της»

Αδημοσίευτα βίντεο με την Κάιλι Μινόγκ και τον Τζέισον Ντόνοβαν, με τον οποίο γνωρίστηκε στα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς «Neighbours» τη δεκαετία του ’80, προβάλλονται για πρώτη φορά στο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Kylie». Οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι για πέντε χρόνια και θεωρούνταν ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά και πραγματικά ζευγάρια της εποχής.

Ο Τζέισον Ντόνοβαν προχώρησε μάλιστα σε μία σπάνια εξομολόγηση για τον χωρισμό του με την Κάιλι Μινόγκ λέγοντας ότι «Πίστευα ότι θα παντρευτούμε και θα κάνουμε παιδιά. Έτσι είχα φανταστεί τη ζωή μας».

Η Κάιλι Μινόγκ θυμάται: «Καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον. Και προφανώς υπήρχε έλξη μεταξύ μας, αυτό βοηθούσε! Ήμασταν απλώς παιδιά, μόλις είχαμε τελειώσει το σχολείο. Ήταν ένας νεανικός έρωτας».

Από την πλευρά του, ο Ντόνοβαν παραδέχθηκε στο ντοκιμαντέρ του Netflix, πως ένιωθε ζήλια όταν η καριέρα της Κάιλι στη μουσική απογειώθηκε. «Η μουσική της πορεία είχε εκτοξευθεί και εγώ αναρωτιόμουν “γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο και σε μένα;”. Υπήρχαν καβγάδες. Νομίζω φοβόμουν ότι θα τη χάσω», εξομολογήθηκε.

Σε ένα από τα βίντεο που προβλήθηκαν, ο Ντόνοβαν τη βιντεοσκοπεί κατά τη διάρκεια ενός καβγά, ενώ εκείνη φαίνεται στενοχωρημένη. Η Κάιλι αποκάλυψε πως είχε ξεχάσει εντελώς την ύπαρξη αυτών των πλάνων μέχρι που τα εντόπισαν οι παραγωγοί του Netflix.

«Όταν είδα ξανά αυτά τα βίντεο, πλημμύρισα από συγκίνηση. Σκέφτηκα “Θεέ μου, ήμασταν τόσο μικροί”», είπε χαρακτηριστικά.

Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται και στη θυελλώδη σχέση της με τον τραγουδιστή Μάικλ Χάτσενς, με τον οποίο έζησε έναν μεγάλο έρωτα για τρία χρόνια.

Η Κάιλι αποκάλυψε πως η γνωριμία τους έγινε ενώ ήταν ακόμη με τον Ντόνοβαν, σημειώνοντας πως τότε «όλα άρχισαν να αλλάζουν». Η σχέση της με τον Χάτσενς έληξε το 1991, ενώ εκείνος πέθανε το 1997.

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα, η τραγουδίστρια παραδέχεται πως εξακολουθεί να νιώθει την παρουσία του στη ζωή της. «Ήταν ο πρώτος μου μεγάλος έρωτας με πολλούς τρόπους και φυσικά η πρώτη μεγάλη μου καρδιοχτύπα. Ήμουν διαλυμένη όταν χωρίσαμε», ανέφερε.

Παρά τις δυσκολίες που δημιούργησαν οι συνεχείς περιοδείες και η απόσταση, η ίδια θυμάται εκείνη την περίοδο με αγάπη: «Ήμασταν πολύ καλοί μαζί. Ήταν μια μοναδική στιγμή στη ζωή μας».

Η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με καρκίνο το 2021: «Είχα γίνει σκιά του εαυτού μου»

Σε μία αποκάλυψη για τη μάχη της με τον καρκίνο προχώρησε η Κάιλι Μινόγκ, κάνοντας γνωστό το 2021 διαγνώστηκε ξανά με την ασθένεια, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά για εκείνη την περίοδο πως «είχε γίνει σκιά του εαυτού της».

Η 57χρονη τραγουδίστρια πάλεψε πρώτη φορά με τον καρκίνο το 2005, όταν ήταν 36 ετών. Στο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Kylie», το οποίο είναι διαθέσιμο από την σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, η Μινόγκ μιλάει για πρώτη φορά για τη δεύτερη διάγνωσή της, εξηγώντας γιατί κράτησε την περιπέτεια της υγείας της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ποπ σταρ σχολίασε αρχικά ότι κατάφερε να κρατήσει ιδιωτική τη δεύτερη διάγνωσή της, σε αντίθεση με όσα είχαν συμβεί την πρώτη φορά. «Η δεύτερη φορά που διαγνώστηκα ήταν στις αρχές του 2021. Κατάφερα να το κρατήσω για τον εαυτό μου. Όχι όπως την πρώτη φορά» είπε και συνέχισε:

«Ευτυχώς, το ξεπέρασα. Ξανά. Και όλα είναι καλά. Ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά η ποπ μουσική μου δίνει ζωή, το πάθος μου για τη μουσική είναι πιο μεγάλο από ποτέ».

Στη συνέχεια, η Κάιλι Μινόγκ ανέφερε ότι μετά το τέλος της θεραπείας της δυσκολευόταν να βρει την κατάλληλη στιγμή για να μιλήσει δημόσια για όσα είχε περάσει, ακόμη και μετά τη μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού «Padam Padam» το 2023. «Δεν ένιωθα την υποχρέωση να το πω στον κόσμο και για την ακρίβεια, απλώς δεν μπορούσα εκείνη την περίοδο, γιατί είχα γίνει σκιά του εαυτού μου» εξομολογήθηκε.