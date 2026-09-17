Κατερίνα Καινούργιου: Η ζωή μετά τον ερχομό της κόρης της – «Είμαι άλλος άνθρωπος»

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια εντελώς διαφορετική περίοδο στη ζωή της μετά τον ερχομό της κόρης της. Η παρουσιάστρια, λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα, την εγκυμοσύνη της, αλλά και για το πόσο άλλαξαν οι προτεραιότητές της από τη στιγμή που κράτησε για πρώτη φορά το μωρό της στην αγκαλιά της.

Η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Σκρομπόλα και στο “The Full Story” του Zappit, με την παρουσιάστρια να κάνει μια προσωπική εξομολόγηση για όλα όσα έζησε τους τελευταίους μήνες. Μεταξύ άλλων, εξήγησε γιατί είχε επιλέξει να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις προτού ανακοινώσει δημόσια την εγκυμοσύνη της.

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«Ήθελα να είμαι προσεκτική. Ήξερα πότε θα το πω. Ήθελα να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Κατάλαβες τώρα γιατί κι εγώ ήμουν στα σαράντα, τώρα είμαι σαράντα ένα. Οπότε όσο μεγαλώνεις τόσο πιο πολύ άγχος έχεις. Ήθελα να γίνει και δευτέρου επιπέδου. Ήθελα να είναι όλες οι εξετάσεις καλά για να μπορώ να το ανακοινώσω και να το πω στους τηλεθεατές».

Η ίδια αποκάλυψε ότι συνέχισε να εργάζεται σχεδόν μέχρι τη γέννηση της κόρης της, καθώς σταμάτησε μόλις δύο ημέρες πριν γεννήσει. Όπως είπε, αισθανόταν καλά τόσο η ίδια όσο και το μωρό, ενώ είχε δίπλα της τους συνεργάτες της, οι οποίοι τη φρόντιζαν σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η στιγμή, όμως, που άλλαξε τα πάντα για εκείνη ήταν όταν άκουσε για πρώτη φορά το κλάμα της κόρης της και την κράτησε στην αγκαλιά της.

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«Από τη μέρα που πήρα τη μικρή μου αγκαλιά, είμαι άλλος άνθρωπος», είπε μεταξύ άλλων.

Η Κατερίνα Καινούργιου περιέγραψε τη μητρότητα ως μια εμπειρία που άλλαξε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον τη ζωή. Όπως εξομολογήθηκε, σήμερα η βασική της προτεραιότητα είναι η κόρη της, ενώ αισθάνεται ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στη ζωή της πριν και μετά τον ερχομό του παιδιού.

Μιλώντας για την καθημερινότητά της, παραδέχτηκε ότι έχουν αλλάξει σχεδόν τα πάντα. Θεωρεί ότι έχει γίνει πιο χαλαρή ως άνθρωπος και ότι η αγάπη που δίνει και παίρνει καθημερινά από την κόρη της είναι ένα συναίσθημα που δύσκολα μπορεί να περιγράψει.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά της στην ημέρα που γεννήθηκε η μικρή Ξένια. Το πρώτο πράγμα που ήθελε να γνωρίζει ήταν ότι το παιδί της ήταν καλά.

«Είναι καλά το παιδάκι;» Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που έκανε στον γιατρό, με εκείνον να της απαντά: «Ναι και έχει και κάτι ματάρες».

Σήμερα η μικρή έχει αρχίσει να μεγαλώνει και να επικοινωνεί περισσότερο με τους γονείς της, κάτι που κάνει την Κατερίνα Καινούργιου να νιώθει ότι η αγάπη της για εκείνη γίνεται καθημερινά ακόμη μεγαλύτερη.

Όπως περιέγραψε, ακόμη και έπειτα από μια δύσκολη ημέρα, όλα αλλάζουν όταν επιστρέφει στο σπίτι και βλέπει την κόρη της.

Μαζί με την τεράστια χαρά, πάντως, ήρθαν και οι φόβοι που γνωρίζει για πρώτη φορά ως μητέρα. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι έχει το λίκνο της κόρης της δίπλα στο κρεβάτι και πολλές φορές ξυπνά μέσα στη νύχτα μόνο και μόνο για να βεβαιωθεί ότι το μωρό είναι καλά και αναπνέει.

Μέσα από αυτή τη νέα καθημερινότητα, όπως είπε, έχει αρχίσει να καταλαβαίνει καλύτερα και τις ανησυχίες που είχαν οι δικοί της γονείς όταν εκείνη ήταν παιδί. Προσπαθεί, ωστόσο, να ελέγχει τους φόβους της και να μην τους μεταφέρει στην κόρη της, κάτι που έχει συζητήσει και με τον σύζυγό της, Παναγιώτη.

Για την Κατερίνα Καινούργιου, η γέννηση της κόρης της φαίνεται πως χώρισε τη ζωή της σε δύο διαφορετικά κεφάλαια. Η καθημερινότητά της έχει αλλάξει, οι προτεραιότητές της είναι πλέον διαφορετικές και, όπως η ίδια περιγράφει, η μητρότητα της έδωσε έναν εντελώς νέο τρόπο να βλέπει όσα συμβαίνουν γύρω της.