Ο Μπραντ Πιτ με κοστούμι παραλλαγής και η Ινές ντε Ραμόν με ρομαντικό φόρεμα σε πρεμιέρα νέας ταινίας του ηθοποιού

Μία αταίριαστη εμφάνιση έκανε ο Μπραντ Πιτ μαζί με τη σύντροφό του Ινές Ντε Ραμόν στην πρεμιέρα της καινούριας ταινίας του 62χρονου «Heart of the Beast» στο Φράνκλιν του Νάσβιλ.

Για την πρεμιέρα Μπραντ Πιτ επέλεξε ένα «στρατιωτικό» λουκ, ενώ η σύντροφός του εμφανίστηκε δίπλα του με ένα άκρως θηλυκό και ρομαντικό φόρεμα Chloé.

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Συγκεκριμένα ο ηθοποιός υιοθέτησε ένα outfit με έντονο military χαρακτήρα, φορώντας φαρδύ παντελόνι και jacket σε μοτίβο παραλλαγής, olive green T-shirt και γυαλιά ηλίου. Το look παρέπεμπε ξεκάθαρα στον σκληρό κόσμο της νέας του ταινίας, χωρίς όμως να πρόκειται φυσικά για εμφάνιση… στρατιώτη. Η επιλογή του είχε περισσότερο attitude και λειτούργησε ως fashion extension του χαρακτήρα που υποδύεται, έναν πρώην αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων.

Inés de Ramon y Brad Pitt demuestran la gran complicidad que tienen.



La pareja ha acudido a la premiere de la nueva película de Brad, ‘Heart of the Beast’ . Para la ocasión, la diseñadora se ha decantado por un ‘look’ boho de Chloé mientras que el actor ha elegido un… pic.twitter.com/sKQFueQQJp — Revista ¡HOLA! (@hola) September 17, 2026

Στο πλευρό του, η Iνές ντε Ραμόν δημιούργησε την απόλυτη αντίθεση. Η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων επέλεξε ένα διάφανο peach φόρεμα του οίκου Chloé, με λεπτή δαντέλα, βαθύ ντεκολτέ και αέρινη, romantic αισθητική. Ένα look που κινήθηκε ακριβώς στον αντίθετο άξονα από εκείνον του 62χρονου.

Οι δυο τους, που είναι μαζί από το 2022, έμειναν κοντά καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, κρατώντας συχνά ο ένας το χέρι του άλλου και ανταλλάσσοντας τρυφερές ματιές. Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, με τη στιλιστική τους αντίθεση να συζητιέται και να γίνεται ένα από τα highlights της βραδιάς.

Brad Pitt and his girlfriend Ines de Ramon walk the carpet ahead of the global premiere of “Heart of the Beast” at the FirstBank Amphitheater in Franklin, Tennessee, U.S., September 16, 2026. REUTERS/Seth Herald

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν και αρκετά γνωστά ονόματα από τον χώρο της country μουσικής και του κινηματογράφου, όμως τα δύο διαφορετικά looks του ζευγαριού ήταν εκείνα που τελικά τράβηξαν τα περισσότερα βλέμματα.