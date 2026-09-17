Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο Λάκης Γαβαλάς έδειξε τα λουλούδια που επέλεξε να αφήσει στον τάφο του φίλου του

Ο Λάκης Γαβαλάς περιμένει να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη
Λάκης Γαβαλάς
Λάκης Γαβαλάς / ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Λάκης Γαβαλάς και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και συνδέονταν με μια πολυετή φιλία. Ο θάνατος του τραγουδιστή προκάλεσε θλίψη στον σχεδιαστή μόδας, η οποία αποτυπώθηκε μέσα από τις αναρτήσεις του στο Instagram.

Ο Λάκης Γαβαλάς περιμένει να μάθει τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη και να αποδοθούν ευθύνες. Οι λέξεις που χρησιμοποίησε στην ανάρτηση που έκανε το πρωί της Πέμπτης (17-09-2026) αποτύπωναν για ακόμα μια φορά σκέψεις και συναισθήματα του σχεδιαστή.

«Καλημέρα φίλοι μου… Ένα μπουκέτο Sempreviva (πάντα ζωντανός) σπάνιο είδος ανθού από τα Κύθηρα, είναι το δώρο μου πάνω στον μαρμάρινο τάφο του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη» έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις συνθήκες θανάτου του αείμνηστου καλλιτέχνη: «Άραγε είναι σωστό να μην χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό της λέξης ΤΙΜΩΡΙΑ; ΤΙΜΩΡΙΕΣ λοιπόν, στον κάθε υπεύθυνο που προκάλεσε αυτό το κακό και ναι, πολλές τιμωρίες σε όσους ασχολούνται με την παραϊατρική θεραπεία και καταστούν τον άνθρωπο πειραματόζωο.

Τελικά ας προσέξει ο κόσμος που αφήνεται για την ευεξία του, την έξτρα δύναμη του, την ψυχολογική του ηρεμία… Γιατί θέλεις να προσπαθείς την μακροζωία με διάφορες μεθόδους, αφού τα μέσα που χρησιμοποιείς σε εγκλωβίζουν στο να απολαμβάνεις την καθημερινότητα;

Σκέψου το λίγο… Υγιεινή διατροφή, άσκηνη πνεύματος και σώματος και πολλή αγάπη. Ο θάνατος τα φοβάτε αυτά και γρήγορα μένει μακριά. Καλή σας μέρα», έγραψε ο Λάκης Γαβαλάς στην ανάρτησή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
119
115
111
105
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Σωτήρης Μουστάκας: Αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για τον σπουδαίο ηθοποιό που σήμερα θα γινόταν 86 ετών
Το 1974 μάς χάρισε μία από τις σπουδαιότερες ερμηνείες της καριέρας του ως «Νομοταγής Πολίτης», έναν ρόλο που και ο ίδιος χαρακτήριζε ως την καλύτερη κινηματογραφική του δουλειά
Σωτήρης Μουστάκας
Newsit logo
Newsit logo