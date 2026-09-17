Γιώργος Μαζωνάκης: Ο Λάκης Γαβαλάς έδειξε τα λουλούδια που επέλεξε να αφήσει στον τάφο του φίλου του

Λάκης Γαβαλάς και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και συνδέονταν με μια πολυετή φιλία. Ο θάνατος του τραγουδιστή προκάλεσε θλίψη στον σχεδιαστή μόδας, η οποία αποτυπώθηκε μέσα από τις αναρτήσεις του στο Instagram.

Ο Λάκης Γαβαλάς περιμένει να μάθει τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη και να αποδοθούν ευθύνες. Οι λέξεις που χρησιμοποίησε στην ανάρτηση που έκανε το πρωί της Πέμπτης (17-09-2026) αποτύπωναν για ακόμα μια φορά σκέψεις και συναισθήματα του σχεδιαστή.

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«Καλημέρα φίλοι μου… Ένα μπουκέτο Sempreviva (πάντα ζωντανός) σπάνιο είδος ανθού από τα Κύθηρα, είναι το δώρο μου πάνω στον μαρμάρινο τάφο του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη» έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις συνθήκες θανάτου του αείμνηστου καλλιτέχνη: «Άραγε είναι σωστό να μην χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό της λέξης ΤΙΜΩΡΙΑ; ΤΙΜΩΡΙΕΣ λοιπόν, στον κάθε υπεύθυνο που προκάλεσε αυτό το κακό και ναι, πολλές τιμωρίες σε όσους ασχολούνται με την παραϊατρική θεραπεία και καταστούν τον άνθρωπο πειραματόζωο.

Τελικά ας προσέξει ο κόσμος που αφήνεται για την ευεξία του, την έξτρα δύναμη του, την ψυχολογική του ηρεμία… Γιατί θέλεις να προσπαθείς την μακροζωία με διάφορες μεθόδους, αφού τα μέσα που χρησιμοποιείς σε εγκλωβίζουν στο να απολαμβάνεις την καθημερινότητα;

Σκέψου το λίγο… Υγιεινή διατροφή, άσκηνη πνεύματος και σώματος και πολλή αγάπη. Ο θάνατος τα φοβάτε αυτά και γρήγορα μένει μακριά. Καλή σας μέρα», έγραψε ο Λάκης Γαβαλάς στην ανάρτησή του.