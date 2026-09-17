Η Λένα Ντάναμ για τη γέννηση της κόρης της μέσω παρένθετης μητέρας: «Είμαι ζαλισμένη από χαρά»

Η ηθοποιός και συγγραφέας Λένα Ντάναμ (Lena Dunham) καλωσόρισε το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της Λουίς Φέλμπερ (Luis Felber), μέσω παρένθετης μητέρας.

Σύμφωνα με τον Guardian, η δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Girls» αποκάλυψε τη γέννηση της κόρης της σε άρθρο γνώμης στη Vogue που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

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Το μωρό γεννήθηκε 13 ημέρες μετά την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, με την ηθοποιό και συγγραφέα να περιγράφει τις πρώτες στιγμές:

«Καθόμουν στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ανάμεσα στα πόδια μιας γυναίκας που πριν από έναν χρόνο δεν γνώριζα, περιμένοντας να αντικρίσω το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που προσμονούσα με μια υπομονή σχεδόν ανύπαρκτη. Ήμουν τόσο αφοσιωμένη στην παρένθετη μητέρα μας, νιώθοντας δέος μπροστά στη συγκέντρωσή της και στη σιωπή που τη διαδέχθηκε κάτι σαν βρυχηθμός, που ξέχασα να κοιτάξω χαμηλά μέχρι που άκουσα το πρώτο κλάμα του μωρού μας» έγραψε η Ντάναμ.

«Είδα το πρόσωπό της, να παίρνει μια απότομη ανάσα ακριβώς όπως κι εκείνη. Τα μάτια της, διάπλατα και ανεστίαστα. ‘Γεια σου’, της είπα. ‘Είμαι η μαμά σου. Εσύ… δεν μοιάζεις καθόλου με αυτό που φανταζόμουν, αλλά είσαι ακριβώς όπως πρέπει. Σε περιμέναμε, το ξέρεις αυτό; Ήταν τόσο ωραίο που ήρθες’» συμπλήρωσε.

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Στη συνέχεια περιέγραψε τον εαυτό της να νιώθει «αμήχανη και ζαλισμένη από χαρά».

Η Ντάναμ έχει μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα γονιμότητας που αντιμετώπισε. Ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες μάχης με την ενδομητρίωση, υποβλήθηκε σε ολική υστερεκτομή στην ηλικία των 31 ετών, κατά την οποία αφαιρέθηκαν η μήτρα, ο τράχηλος και η μία της ωοθήκη.

Σε ένα άρθρο της το 2020 στο περιοδικό Harper’s Magazine, η συγγραφέας εξήγησε την απόφασή της να απομακρυνθεί από αυτό που περιέγραψε ως «βιομηχανία της γονιμότητας», μετά από έναν ανεπιτυχή κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης.

«Τη στιγμή που έχασα τη γονιμότητά μου, άρχισα να θέλω ένα μωρό. Μέχρι τότε, η μητρότητα φαινόταν πιθανή αλλά όχι επείγουσα, τόσο αναπόφευκτη όσο το να μεγαλώνεις και να μην σου κάνουν πια τα τζιν σορτς. Όμως τις ημέρες μετά την εγχείρηση έγινε μια έντονη εμμονή» σημείωσε.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, διανύει πλέον τις πρώτες ημέρες της οικογενειακής του ζωής.