The Weeknd: «Δεν αποχωρώ από τίποτα, απλώς πέφτω σε χειμερία νάρκη, δεν πάω πουθενά»

Ο τραγουδιστής The Weeknd ανακοίνωσε επίσημα ότι δεν σκοπεύει πλέον να αποσυρθεί από τη μουσική ούτε να εγκαταλείψει το καλλιτεχνικό του όνομα.

Ο ποπ τραγουδιστής μίλησε για τα μελλοντικά επαγγελματικά του σχέδια σε νέα συνέντευξη, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει τις ηχογραφήσεις και τις ζωντανές εμφανίσεις για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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Τονίζοντας ότι είχε αρκετή έμπνευση τον τελευταίο χρόνο, ο μουσικός δήλωσε στο περιοδικό GQ πως «πήρα μια γεύση από το πώς είναι η απόσυρση και δεν είναι για μένα. Είναι πραγματικό προνόμιο να κάνω αυτό που κάνω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν αυτή τη δουλειά. Το αίσθημα ευγνωμοσύνης που ένιωσα τον τελευταίο χρόνο ήταν συγκλονιστικό. Θα συνεχίσω να το κάνω για όσο μπορώ. Ο The Weeknd δεν πρόκειται να εξαφανιστεί».

Η δήλωση αποτελεί σαφή μεταστροφή σε σχέση με προηγούμενα σχόλια, στα οποία άφηνε να εννοηθεί ότι θα εγκατέλειπε τη συγκεκριμένη περσόνα, έχοντας προηγουμένως επισημάνει: «Ο The Weeknd δεν ήταν ποτέ μια μάσκα που φορούσα για να κρυφτώ από τον εαυτό μου· ο Abel ήταν πάντα εκεί. Ήταν απλώς ένα πρίσμα μέσα από το οποίο επέλεγα να αφηγούμαι ορισμένες ιστορίες».

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στο καλλιτεχνικό του όνομα, ο καλλιτέχνης συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του, καθώς η μακρόχρονη περιοδεία του «After Hours ‘til Dawn Tour» πλησιάζει στο τελικό της στάδιο.

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«Το να “εξαφανίζομαι” σημαίνει απλώς ότι θα αφιερώσω επιτέλους χρόνο για να συγκεντρώσω όλη μου την ενέργεια σε ένα μόνο project, αντί να προσπαθώ να διαχειριστώ πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τα τελευταία πέντε χρόνια δημιούργησα τέσσερα θεματικά άλμπουμ, αμέτρητα μουσικά βίντεο, μια τηλεοπτική σειρά και μια ταινία μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα βρίσκομαι σε μια τεράστια παγκόσμια περιοδεία που διαρκεί χρόνια. Πιστεύω ότι το να αποσυρθώ για λίγο είναι κάτι που πραγματικά αξίζω» ανέφερε ο τραγουδιστής.

«Δεν αποχωρώ από τίποτα. Απλώς πέφτω σε χειμερία νάρκη. Δεν πάω πουθενά. Οι θαυμαστές μου ξέρουν ότι έχω αλλάξει “δέρμα’ πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Διηγούμουν μια ιστορία από το 2020 μέχρι τώρα και αυτή η ιστορία έφτασε στο τέλος της. Αλλά πρόκειται μόνο για την ιστορία του 2020» τόνισε στη συνέντευξή του ο The Weeknd.