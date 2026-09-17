Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Οι αλλαγές που κάνουν στο σπίτι τους λίγο πριν τον ερχομό του μωρού

Μια πολύ όμορφη περίοδο της ζωής της διανύει η Δανάη Μπάρκα, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της μωρό. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη στιγμή και έχουν ήδη αρχίσει να ετοιμάζουν το σπίτι τους για το νέο μέλος της οικογένειας.

Η Δανάη Μπάρκα έχει μπει για τα καλά σε… baby mood και το σπίτι της αλλάζει σιγά σιγά, ώστε όλα να είναι έτοιμα όταν έρθει το μωρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτές τις ημέρες στο σπίτι επικρατεί ένας μικρός αναβρασμός, αφού βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες εργασίες και αλλαγές στους χώρους. Η Δανάη, μάλιστα, δεν διστάζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από όσα συμβαίνουν.

Το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2026 ανέβασε ακόμη ένα βίντεο από τις εργασίες, δείχνοντας μια μπανιέρα να βρίσκεται… στη μέση του καθιστικού.

Η ασυνήθιστη εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη και η ίδια την αντιμετώπισε με χιούμορ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πίσω, όμως, από την αναστάτωση της ανακαίνισης κρύβεται ένας πολύ όμορφος λόγος. Το ζευγάρι θέλει να δημιουργήσει έναν χώρο ζεστό και πρακτικό για τη νέα καθημερινότητα που το περιμένει, καθώς πολύ σύντομα στο σπίτι θα προστεθεί ένα ακόμη μέλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο παιδί του ζευγαριού είναι κοριτσάκι και αναμένεται να γεννηθεί τον Νοέμβριο.

Η Δανάη Μπάρκα είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της την 1η Σεπτεμβρίου, περίπου τρεις μήνες μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση. Τότε είχε δημοσιεύσει στο Instagram μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες, στις οποίες φαινόταν η φουσκωμένη κοιλιά της.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος! Καλό μήνα… και από τους τρεις μας!», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στις 13 Ιουνίου 2026 στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους. Τώρα, λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, ετοιμάζονται για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της κοινής τους ζωής και φροντίζουν ώστε όλα στο σπίτι να είναι έτοιμα για την άφιξη της κόρης τους.