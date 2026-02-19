Κατερίνα Καινούργιου σε Στέφανο Κωνσταντίνιδη: Σε λίγο καιρό που θα σταματήσω για να φέρω το μωράκι μου στον κόσμο, να δω τι έναρξη θα κάνεις

Μία ιδιαίτερη στιχομυθία είχαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στην έναρξη της εκπομπής «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026), καθώς αναφέρθηκαν στο διάστημα που ο δημοσιογράφος θα αντικαταστήσει την κεντρική παρουσιάστρια, η οποία θα βγει σε άδεια για να γεννήσει.

Η εκπομπή ξεκίνησε με το τραγούδι «Πρώτη θέση», του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής της Κατερίνας Καινούργιου και κάθε μέρα καλημερίζει τους τηλεθεατές με ένα αγαπημένο της κομμάτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Πέμπτη, 19 του Φλεβάρη. Τελειώνει και ο Φλεβάρης σιγά σιγά. Δέκα και τρία πρώτα λεπτά. Πώς περνάει τόσο γρήγορα ο καιρός;», είπε αρχικά η οικοδέσποινα του ψυχαγωγικού προγράμματος με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να παίρνει τον λόγο και να λέει: «Αισθάνομαι ότι… είμαστε στον Οικονομόπουλο και ακούω την ίδια έναρξη στο μαγαζί. Διότι είμαι ο μεγαλύτερος θαμώνας στο μαγαζί».

«Λοιπόν, κάνε υπομονή σε λίγο καιρό που θα σταματήσω εγώ για να φέρω το μωράκι μου στον κόσμο, να δω τι έναρξη θα κάνεις», απάντησε αμέσως στον συνεργάτη της η Κατερίνα Καινούργιου.

«Όχι, δεν αλλάζουμε τίποτα», της απάντησε ο συνεργάτης της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μια μέρα θέλω να την αλλάξεις και την επόμενη να σε δω. Βλέπω να παίζει συνέχεια Οικονομόπουλο. Χαλάκι θα παίζει», είπε με τη σειρά της η Κατερίνα Καινούργιου στον Στέφανο Κωνσταντινίδη.

Σημειώνεται ότι η παρουσιάστρια τον προσεχή Απρίλιο θα γίνει μανούλα για πρώτη φορά και περιμένει μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, κοριτσάκι.