Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου σε Στέφανο Κωνσταντίνιδη: Σε λίγο καιρό που θα σταματήσω για να φέρω το μωράκι μου στον κόσμο, να δω τι έναρξη θα κάνεις

Ο γνωστός δημοσιογράφος θα καθίσει στη θέση της όταν πάει να γεννήσει
Κατερίνα Καινούργιου και Στέφανος Κωνσταντινίδης
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Μία ιδιαίτερη στιχομυθία είχαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στην έναρξη της εκπομπής «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026), καθώς αναφέρθηκαν στο διάστημα που ο δημοσιογράφος θα αντικαταστήσει την κεντρική παρουσιάστρια, η οποία θα βγει σε άδεια για να γεννήσει. 

Η εκπομπή ξεκίνησε με το τραγούδι «Πρώτη θέση», του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής της Κατερίνας Καινούργιου και κάθε μέρα καλημερίζει τους τηλεθεατές με ένα αγαπημένο της κομμάτι. 

«Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Πέμπτη, 19 του Φλεβάρη. Τελειώνει και ο Φλεβάρης σιγά σιγά. Δέκα και τρία πρώτα λεπτά. Πώς περνάει τόσο γρήγορα ο καιρός;», είπε αρχικά η οικοδέσποινα του ψυχαγωγικού προγράμματος με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να παίρνει τον λόγο και να λέει: «Αισθάνομαι ότι… είμαστε στον Οικονομόπουλο και ακούω την ίδια έναρξη στο μαγαζί. Διότι είμαι ο μεγαλύτερος θαμώνας στο μαγαζί».

«Λοιπόν, κάνε υπομονή σε λίγο καιρό που θα σταματήσω εγώ για να φέρω το μωράκι μου στον κόσμο, να δω τι έναρξη θα κάνεις», απάντησε αμέσως στον συνεργάτη της η Κατερίνα Καινούργιου. 

«Όχι, δεν αλλάζουμε τίποτα», της απάντησε ο συνεργάτης της. 

«Μια μέρα θέλω να την αλλάξεις και την επόμενη να σε δω. Βλέπω να παίζει συνέχεια Οικονομόπουλο. Χαλάκι θα παίζει», είπε με τη σειρά της η Κατερίνα Καινούργιου στον Στέφανο Κωνσταντινίδη.

Σημειώνεται ότι η παρουσιάστρια τον προσεχή Απρίλιο θα γίνει μανούλα για πρώτη φορά και περιμένει μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, κοριτσάκι. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
98
78
73
71
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Άννα Μπιθικώτση: Με το μαντήλι που σκούπισα το δάκρυ του πατέρα μου πριν «φύγει», άγγιξα και τα δάκρυα της μητέρας μου πριν πεθάνει
«Μέχρι την τελευταία του πνοή ο πατέρας αγαπούσε τη μητέρα μου και μέχρι την τελευταία της πνοή η μητέρα μιλούσε για τον Γρηγόρη», εξομολογήθηκε ακόμα
Άννα Μπιθικώτση
Newsit logo
Newsit logo