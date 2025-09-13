Κατερίνα Καινούργιου στο ανανεωμένο zappit.gr: «Ο σταθμός ήξερε ότι θέλω να κάνω ένα παιδάκι»

Μια συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε η Κατερίνα Καινούργιου στο νέο και ανανεωμένο zappit.gr, λίγα 24ωρα πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής της Super Κατερίνα.

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε στον Γιώργο Σκρομπόλα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, την εκπομπή, την προσωπική ζωή της και το ενδεχόμενο ενός γάμου με τον σύντροφό της, επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Η Μαρία Μπεκατώρου είναι αληθινή μου φίλη. Δεν έχω φιλίες με άλλον παρουσιαστή ή παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης. Με την Σταματίνα έχουμε πολύ καλή σχέση, θα καθίσουμε για ένα φαγητό, θα πούμε κάποια πράγματα. Με την Φαίη Σκορδά είχαμε μιλήσει και το καλοκαίρι αλλά ποτέ δεν ήμασταν κοντά στο να πάμε για ένα φαγητό. Με τον Γιώργο Λιάγκα μπορεί καμιά φορά να έχουμε καμία αλληλεπίδραση στα social media» είπε.

«Το να μη θέλω με αυτή την κοπέλα να έχω επαφές είναι δικαίωμά μου. Έχω προχωρήσει τη ζωή μου. Απλά, όταν κάποιος τον οποίο έχω βάλει στο σπίτι μου, του έχω γνωρίσει τον τότε σύντροφό μου, κάνουμε παρέα, νιώθεις ότι κάνει κάτι το οποίο σε ενοχλεί, delete και προχωράς. Το να μη θέλω με αυτή την κοπέλα να έχω επαφές, δεν είναι δικαίωμά μου και να μη θέλω να έχω καμία σχέση μαζί της στη ζωή μου; Δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποιος που δεν δικαιολόγησε εμένα εκείνη την περίοδο. Ήταν οφθαλμοφανές τι είχε συμβεί» σημείωσε.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου είπε: «Κάποια στιγμή θα φάμε κουφέτα. Επειδή πιστεύω πολύ στον Θεό, θέλω να γίνει ένας γάμος θρησκευτικός κάπου ήρεμα οι δυο μας πολύ χαλαρά. Πολλές φορές μπορεί για διαδικαστικούς λόγους να πρέπει να υπογράψεις πρώτα ένα σύμφωνο συμβίωσης και μετά να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε θα δούμε, το συζητάμε».

«Θέλω να δημιουργήσω οικογένεια, θέλω να κάνω ένα παιδάκι» σημείωσε και συνέχισε λέγοντας: «Είμαι σε μια φάση ζωής που έχω βάλει ως προτεραιότητα τη δημιουργία οικογένειας. Από την πρώτη στιγμή που υπέγραψα εδώ το νέο μου συμβόλαιο, ο σταθμός το ήξερε αυτό, δηλαδή τους είπα ότι θέλω να είμαι πάνω από τη δουλειά μου αλλά είμαι 40 χρονών, θέλω να δημιουργήσω οικογένεια, θέλω να κάνω ένα παιδάκι, θέλω να είμαι καλά με τον άνθρωπό μου, θέλω να δώσω την προτεραιότητά μου εκεί. Οπότε προτεραιότητά μου είναι αυτό».

Πηγή: zappit.gr