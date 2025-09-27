Κατερίνα Καινούργιου: «Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις» – Το νέο μήνυμα στο Instagram

Στην καλύτερή της φάση βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου και δεν έχει κανέναν λόγο να το κρύβει. Η λαμπερή παρουσιάστρια κάνει σχέδια γάμου με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ενώ παράλληλα κάποιες φήμες αναφέρουν ότι μπορεί να διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Εκείνη μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει ποτέ αυτές τις φήμες, ωστόσο η Κατερίνα Καινούργιου συνεχίζει να μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Το βράδυ της Παρασκευής (26.09.2025) η οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» ανέβασε μία φωτογραφία με κόκκινα τριαντάφυλλα στα stories της, ενώ παράλληλα έγραψε κάποιους στίχους από το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή, με τίτλο «Στα υπόγεια είναι η θέα», που – προφανώς – σημαίνουν πολλά για εκείνη.

«Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις… Και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις. Τα πράγματα τα όμορφα όσο τα θέλεις χάνονται τυχαία… Κι ας ψάχνεις σε πολυόροφα στα υπόγεια είναι η θέα», έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.