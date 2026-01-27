Κατερίνα Στανίση: Όταν ήμουν μικρή είχα δει την Παναγία, το έχω γράψει στο βιβλίο μου

H Κατερίνα Στανίση έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για την απόφασή της να πορεύεται μόνη στη ζωή της, ενώ ταυτόχρονα εξομολογήθηκε ότι έχει βαθιά πίστη στα Θεία.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια του λαϊκού ρεπερτορίου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (27.01.2026) στο στούντιο της εκπομπής «Buongiorno» και μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά. Μάλιστα, η Κατερίνα Στανίση δήλωσε ότι σε μικρή ηλικία έχει την Παναγία και έχει καταγράψει αυτήν την εμπειρία στο βιβλίο της.

«Έχω βάλει τελεία στην προσωπική μου ζωή. Δεν θα ξαναείμαι με κάποιον σύντροφο, όπως βλέπω. Δεν είναι πως κλαίγομαι, δεν θέλω. Κάποιες σχέσεις που έκανα δεν είχαν κάτι να μου δώσουν. Οπότε, δεν έβρισκα κάποιο ενδιαφέρον. Έλεγα, μόνη μου είμαι καλύτερη», εξομολογήθηκε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

«Σε σένα ερχόντουσαν λόγω της Κατερίνας ή της Στανίση;», τη ρώτησε η Φαίη Σκορδά με τη γνωστή τραγουδίστρια να απαντά: «Το δεύτερο».

«Με το ζόρι δύο – τρεις φορές έχω αγαπήσει πραγματικά», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

«Γράφω βιβλίο. Ήμουν κατά έλεγα τώρα ο κόσμος δεν έχει άλλη έννοια; Να διαβάζει τώρα τι έχω κάνει εγώ και λοιπά; Αλλά, από μία πρόταση μιας φίλης μου… πείστηκα. Περισσότερο, θέλω να περάσω κάποια πράγματα τα οποία δεν έχω πει και δεν έχουν ακουστεί. Και θέλω κάποια πράγματα που είναι λανθασμένα, να τα βάλω εγώ στη θέση τους. Καταλαβαίνεις; Που έχουν ακουστεί διαφορετικά και δεν είναι αλήθεια», αποκάλυψε η Κατερίνα Στανίση.

Επίσης, η Κατερίνα Στανίση δήλωσε ότι έχει πνευματικό και αφιερώνει πολλές ώρες καθημερινά στην προσευχή, αντλώντας από αυτήν τη γαλήνη που χρειάζεται για να αποφορτιστεί από την ένταση της νύχτας και της δουλειάς.

«Χρόνια έχω πνευματικό. Είμαι με την εκκλησία πολύ δεμένη. Όταν ήμουν μικρή είχα δει την Παναγία, το έχω γράψει στο βιβλίο μου. Ήμουν μικρή αλλά το θυμάμαι, αυτό δεν ξεχνιέται. Πάντα απ’ την οικογένεια υπήρχε η πίστη στον Θεό, όσο πίστευαν οι άνθρωποι, αλλά θα μπορούσα εγώ να μην το συνεχίσω, να το κρατήσω. Αλλά είδα ότι εκεί υπάρχει αλήθεια μεγάλη. Μόνο η Παναγία με έσωσε από πολλά. Πώς να μην την αγαπώ; Κάνω προσευχές και μου τρώνε πολλές ώρες απ’ την ημέρα μου και νιώθω μια γαλήνη», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Κατερίνα Στανίση.

«Η δουλειά μου είναι δουλειά μου. Είμαι κοντά με τον κόσμο, μ’ αρέσει πολύ η επικοινωνία. Πιστεύω και ο κόσμος αυτό το εκτιμάει πάρα πολύ. Γίνομαι ένα με τον κόσμο. Στο σπίτι εννοείται ότι δεν είμαι με τις παγιέτες όλη μέρα. Είμαι σαν “γερόντισσα”, που λένε», ανέφερε ακόμα η Κατερίνα Στανίση.

Τέλος για τις δύσκολες συνεργασίες της η γνωστή τραγουδίστρια σημείωσε: «Όταν δεν έχω περάσει κάπου καλά, δεν θέλω να το ξαναπεράσω. Κάποιους ανθρώπους, απ’ το περιβάλλον μας, απ’ το καλλιτεχνικό, τους αγαπώ, τους εκτιμώ, δεν θέλω να κρατώ κακία. Όχι γι’ αυτούς. Για μένα. Για να νιώθω καλά. Γιατί όσο μεγαλώνω, έχω μάθει να συγχωρώ. Αλλά… μέχρι εκεί. Δεν θέλω συνεργασίες και τέτοια».